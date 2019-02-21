Убрать за 72 часа: Чиновники подвели предварительные итоги работы портала «Антиснег»

На исходе зимы администрация Нижнего Новгорода подвела предварительные итоги работы портала «Антиснег». И вывод напросился такой: информационная система показала свою эффективность, хотя работать, несомненно, есть над чем.

Заместитель мэра Алексей Карапузов напомнил, что основным инструментом «Антиснега» является интерактивная карта, на которой показано количество автотехники, выехавшей на уборку снега, и какая организация несет ответственность за ту или иную территорию. Жители могут в режиме онлайн пожаловаться на некачественную уборку, а ответственные лица - отслеживать наиболее проблемные участки.

- За все время работы портала зарегистрировано более семи тысяч жителей и подано около 17 тысяч заявок. При этом 11 тысяч заявок поступило только за первые недели февраля, когда в отдельные дни осадки достигали 60% месячной нормы, - уточнил Карапузов на брифинге 21 февраля.

Чиновник пояснил, что по регламенту заявка должна отрабатываться в течение 72 часов, однако иногда на решение проблемы требуется больше времени - восемь диспетчеров не могут моментально реагировать на 11 тысяч заявок.

- В любом случае финальным контролером исполнения заявки является сам заявитель. Если он считает, что жалоба не отработана, можно вернуть заявку, - сказал Карапузов. - Мониторинг возвратов показал, что возвращается не более 10% от всех поступивших жалоб.

«Комсомолка» поинтересовалась, планируются ли какие-то изменения в системе «Антиснег», например, уменьшения временного периода подачи заявки (сейчас на некачественную уборку снега можно жаловаться не чаще раза в десять минут). Эксперт сообщил, что ограничение останется.

- Оно нужно, чтобы дисциплинировать отдельных жителей, которые зачем-то присылают по несколько сотен заявок за раз по одной и той же территории, - пояснил заместитель мэра, - Это сильно усложняет работу диспетчеров. Если говорить в целом о системе, то сейчас мы дорабатываем алгоритмы обработки заявок, чтобы более точно выбирать статистику по отработанным местам.

Доволен работой информационной системы и начальник управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев. По его словам, данные, поступающие на «Антиснег», позволяют анализировать и выявлять, к каким организациям больше всего нареканий.

- Наибольшее количество заявок поступает с территорий многоквартирных домов, которые обслуживаются домоуправляющими компаниями. По поручению мэра Нижнего Новгорода мы сосредоточим усилия на работе с ними, проведем профилактическую работу. А если понадобится, будем привлекать к административной ответственности, - заявил чиновник.

Кстати, с нового года к ответственности привлечено более 800 должностных лиц управляющих компаний и примерно 500 должностных лиц ТСЖ. Иван Соловьев отметил, что наибольшее количество заявок на портале «Антиснег» - это жалобы на неудовлетворительную работу ДУКов Нижегородского, Советского, Канавинского, Приокского и Московского районов.

- К примеру, последняя неделя показала, что со своими обязанностями хуже всего справляется ДУК Канавинского района, - уточнил начальник управления.