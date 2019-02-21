2019-02-21T12:25:35+03:00
Происшествия

Семейную пару из Арзамаса, обвиняемую в жестоком убийстве бездомной собаки, не накажут

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Бездомная собака попалась в капкан, который установила супружеская пара.Бездомная собака попалась в капкан, который установила супружеская пара.Фото: СОЦСЕТИ
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Нижегородцам отказали в возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Арзамаса, по вине которой погибла бездомная собака. В полиции провели проверку, а после заявили: состава преступления нет.

Оказалось, что десяток кроликов убили куницы. Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что десяток кроликов убили куницы.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала о проживающей в деревне Жигули Арзамасского района Людмиле К., у которой за ночь растерзали больше десятка кроликов. Деревенские жители рассказали, что хозяева думали и на хорьков, и на куниц, и на бродячих собак. Тогда разводчики ушастых решили поставить капкан и положить туда приманку - кто-то да клюнет. И вот в ночь на пятницу в ловушку попался бездомный пес. Посчитав, что он и есть потрошитель кроликов, муж с женой забили его палками. Фотографии убитой собаки потом сама же Людмила выложила в соцсетях, чтобы отыскать владельца пса и стребовать с него компенсацию за нанесенный хозяйству урон.

- На самом деле я уверена, что это сделала не она, а ее супруг. Два года назад он уже избивал собаку бейсбольной битой. Помню, прибежали соседские мальчишки и кричат: «Скорее, там дядя Дима собаку бьет». Люди сбежались, а собака уже избитая, конура у нее вдребезги. Это была их собственная собака. Представляете, что он мог сделать с бездомной? - заявила соседка Людмилы Ирина Балдина.

Животное умирало в муках. Фото: СОЦСЕТИ

Животное умирало в муках.Фото: СОЦСЕТИ

После публикаций в интернете, подписчики обратились с заявлениями в полицию с просьбой разобраться в этом деле и наказать виновников гибели бездомной собаки. Однако проведенная проверка показала, что Людмила и Дмитрий К. не причастны к смерти животного.

- Проверка установила, что в связи с поголовным уничтожением содержащихся кроликов и подозрением в совершении этого диких животных - куниц, Людмила К. установила капкан, в который 1 февраля лапой попала дворняжка, - говорится в постановлении начальника полиции Отдела МВД России по Арзамасу Андрея Лазарева.

Нижегородцам отказали в возбуждении уголовного дела в отношении семейной пары из Арзамаса. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцам отказали в возбуждении уголовного дела в отношении семейной пары из Арзамаса.Фото: СОЦСЕТИ

Собака стала громко скулить, биться от боли и метаться по двору, оскаливаться, а также бросаться на вышедших из дома супругов. Они пытались подойти к угодившему в капкан животному, чтобы освободить, но не смогли - собака проявляла агрессию и легко могла покусать спасителей, следует из официального документа. Собака еще немного помучалась, а потом внезапно утихла и умерла.

В полиции рассказали, что в ходе проверки фактов, подтверждающих жестокое обращение семьи К. с попавшей в капкан собакой, не установлено. Да и сами они отрицают, что нанесли животному повреждения. А свидетелей, которые могли бы пролить свет на это темное дело, не оказалось.

- Умершее животное было запаковано в целлофановый пакет и вывезено для захоронения за пределы Арзамаса. Однако в связи с глубоким снегом в лесном загородном массиве и промерзлостью почвы, Дмитрий К. не смог закопать животное, после чего оставил его в мусорном контейнере, - отмечается в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Тем временем общественность такое решение правоохранительных органов считает несправедливым.

- Кто подавал заявление в полицию, теми же ногами - в прокуратуру. Резонанс есть! - прокомментировал Даниил Кряжев.

- Надо дальше писать. Люди, попробуйте добиться справедливости. Пусть в следующий раз подумают, - добавила Юлия Савинова.

- Пишете в областную прокуратуру! - настаивает Анастасия Малинина.

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По словам соседей, таким страшным способом они пытались отомстить за растерзанных кроликов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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