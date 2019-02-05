«Кролики vs собак»: Жительницу Нижегородской области обвиняют в жестоком убийстве бездомной собаки

Начиная с января 2019 года, в Арзамасском районе стали происходить страшные вещи – неизвестное животное повадилось взламывать клетки и душить беззащитных кроликов. Лишилась своих питомцев и жительница деревни Жигули Арзамасского района Людмила К. – буквально за ночь у нее растерзали больше десятка ушастых.

- Тогда на кого только местные не думали: и на хорьков, и на куниц, и на бездомных собак, - вспоминают жители деревни. – А Людмила сразу установила у себя на участке капкан и положила туда приманку – дескать, во что бы то ни стало дознается, кто же повадился кроликов истреблять.

Неизвестное животное повадилось взламывать клетки и душить кроликов.Фото: СОЦСЕТИ

Многие про этот капкан уже и забыли, как вдруг в минувшие выходные в него угодила бездомная собака. Посчитав, что она и есть потрошительница кроликов, женщина вместе с супругом забила ее палками. Фотографии убитой собаки потом сама же Людмила выложило в социальные сети, чтобы обыскать хозяина спросить компенсацию за нанесенный хозяйству урон.

- Ночью эта женщина с супругом услышали вой и скулеж собаки, попавшей в капкан, - рассказала в интервью телепрограмме «Кстати» зоозащитница Людмила Филеева. – Даже соседи среди ночи услышали, как они ее убивали. Лай стоял такой страшный, что невозможно было не услышать.

Вскоре выяснилось, что в клетки пробирались куницы.Фото: СОЦСЕТИ

После того, как фотографии этого зверства появились в социальных сетях, разгорелся настоящий скандал. Нижегородцы мгновенно разделились на два лагеря: одни заняли сторону кроликов, другие – собаки.

- Тут еще надо разобраться, действительно ли именно эта собака кроликов душила, - требовали одни.

- Посмотрим, как бы вы разбирались, если бы это были ваши кролики, - парировали другие.

Правда, вскоре выяснилось, что бедная собака к этому злодеянию действительно не причастна. Причем сообщила об этом сама же Людмила.

- Это оказалась семья куниц, - написала она в социальной сети. – Парень с улицы Коммунистов их видел на месте преступления. Спасибо ему огромное. У него тоже большие потери. Жаль.

Лай умирающей собаки слышала вся деревня.Фото: СОЦСЕТИ

После того, как новость об убийстве собаки облетела местные СМИ, к делу подключилась полиция, а сама Людмила закрыла страницу и перестала выходить на контакт.

- От жителей Арзамасского района заявлений к нам не поступало, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – После того, как была опубликована информация об этом происшествии, по делу была начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.