Фотоконкурс: «Краса приволжской Росгвардии – 2019»

В марте отмечается не только международный женский день, но и День Росгвардии. Мы решили рассказать вам о тех, кто отмечает оба праздника — сотрудницах и военнослужащих женского пола войск национальной гвардии России.

В преддверии Дня Росгвардии (27 марта) в стране проходит всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии». Во всех воинских частях и территориальных управлениях будут выбирать самых красивых девушек в погонах.

Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ и «Комсомольская правда — Нижний Новгород» решили выбрать самую очаровательную сотрудницу Росгвардии в Приволжье. На протяжении месяца мы собирали фотографии самых эффектных, самых обаятельных сотрудниц и военнослужащих женского пола. Мы получили на конкурс более 80 фотографий из всех региональных управлений и воинских частей Росгвардии Приволжского федерального округа. Предлагаем вам, дорогие читатели, выбрать главную красавицу приволжской Росгвардии. Итоги мы подведем 22 марта, на следующий день после окончания голосования.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ