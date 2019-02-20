2019-02-20T17:05:07+03:00
Фотоконкурсы

Фотоконкурс: «Краса приволжской Росгвардии – 2019»

Голосуйте за самых обаятельных и привлекательных сотрудниц Росгвардии по Приволжскому округу [фото, голосование]
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Фотоконкурс: «Краса приволжской Росгвардии – 2019»Фотоконкурс: «Краса приволжской Росгвардии – 2019»Фото: Предоставлено Росгвардией
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В марте отмечается не только международный женский день, но и День Росгвардии. Мы решили рассказать вам о тех, кто отмечает оба праздника — сотрудницах и военнослужащих женского пола войск национальной гвардии России.

В преддверии Дня Росгвардии (27 марта) в стране проходит всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии». Во всех воинских частях и территориальных управлениях будут выбирать самых красивых девушек в погонах.

Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ и «Комсомольская правда — Нижний Новгород» решили выбрать самую очаровательную сотрудницу Росгвардии в Приволжье. На протяжении месяца мы собирали фотографии самых эффектных, самых обаятельных сотрудниц и военнослужащих женского пола. Мы получили на конкурс более 80 фотографий из всех региональных управлений и воинских частей Росгвардии Приволжского федерального округа. Предлагаем вам, дорогие читатели, выбрать главную красавицу приволжской Росгвардии. Итоги мы подведем 22 марта, на следующий день после окончания голосования.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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