Пассажир трамвая умер во время поездки в Нижнем Новгороде

Сегодня, 26 февраля, в середине дня, один из пассажиров трамвая №18 так и не доехал до нужной ему остановки и скончался во время пути. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации источников, это была женщина. На вид ей было около 35 лет. Во время поездки, около 11 часов утра, ей стало плохо, и она упала.

Трагедия произошла на улице Белинского в районе остановки "улица Студеная". После того, как женщина упала, водитель трамвая остановился, дожидаясь "скорую помощь". Приехавшие врачи констатировали смерть.

Пока трамвай стоял на месте, на улице Белинского собралась большая автомобильная пробка, которая растянулась от улица Ашхабадской до улицы Студеной.

На месте трагедии работали сотрудники оперативного отдела МВД и следователи Следственного комитета по Нижегородской области. Сейчас ведется расследование и выяснятся все причины произошедшей трагедии.