Андрей Сироткин: «Бокс помог мне выбиться в люди»

- Андрей, вы ведь родом из Ильиногорска Нижегородской области, сделали себя сами, добились огромных успехов, а ведь могли и остаться на улице с бутылкой, например. В какую секунду случилось осознание того, что нужно идти по правильной дороге?

- Это было еще в детстве, в школьном возрасте. Тогда я понимал, что точно не останусь в Ильиногорске. Поставил себе цель: выбьюсь в люди.

- А планировали стать чемпионом мира?

- Нет, такой цели не было. Я вообще хорошо учился, хотел стать юристом, в итоге закончил академию МВД. По спорту, конечно, были планы, но я даже представить не мог, что стану чемпионом мира.

- Если говорить о нижегородском боксе, то у нас хорошая школа. Сейчас вы занимаетесь тем, чего не делал ни один из ваших предшественников. Это профессиональный бокс, большой ринг. Насколько тяжело было переключиться на Лондон после Нижнего Новгорода? Был ли элемент страха или волнения? Коленки тряслись?

- Нет, коленки не тряслись, но волнение, конечно, присутствовало. Не боятся только дураки, как говорится. И это волнение сказывается в бою: обостренное чувство реакции на ринге, дистанция. Да и небольшой опыт выступления на международной арене уже был.

- Когда следующий бой?

- Планируется в марте-апреле. Пока ничего конкретного нет, не знаю ни дату, ни соперника, но подготовка уже идет.

- С кем вы себя ассоциируете? Кто из больших спортсменов на разных этапах был для вас эталоном? Кто на сегодня главный боксер всех времен?

- На сегодня для меня самый главный боксер - Майк Тайсон. А в плане техники мне импонирует Андре Уорд, который дважды выиграл Ковалева. Это очень умный бокс, шахматный бокс.

- Насколько интеллект и игра являются основами победы в боксе?

- Физическая готовность – это, конечно, основа. Но когда ты выступаешь на профессиональном уровне, вопросы физподготовки сами собой отпадают. В данный момент роль играет тактика, выбранная на бое тобой и тренером. Мои последние бои – это яркие примеры. Предпоследний раз я защищал пояс, боксировал с очень мощным канадцем. Мы тактически грамотно сработали. Примерно также было и в Лондоне. Но я где-то заигрался, ушел в сторону от выбранной тактики, поверил в свои силы. Остался на месте вместо того, чтобы уйти в сторону, и получил жесткий удар. Но я получил огромный опыт. Это единственное поражение, но я от него зарядился энергией и стимулом на будущее.

- До 28 лет вы занимались кикбоксингом. Теперь вы боксер. Как решились в таком зрелом возрасте переключиться? Откуда мотивация и сила? Что в основе?

- В основе? Желание боксировать. После того, как я ушел из кикбоксинга, понял, что не хватает адреналина и спортивной атмосфере, что я еще не выработал себя полностью. Захотелось продолжать. И получилось!

- Тема здорового образа жизни – одна из главных задач, которую ставит перед нами государство. Вы вместе с братом-боксером проводите в Володарске турнир. В этом году уже будет шестое мероприятие. Насколько заинтересованы дети? Каковы их результаты?

- Нам предлагали делать турнир в Нижнем Новгороде, чтобы было больше участников. Но мы с братом решили, что будем делать на малой родине. Дети очень довольны, к нам даже приезжают из других регионов.

- Что в будущем? Тренерская работа?

- Возможно. Я уже был тренером, когда занимался спортом, как любитель. В идеале, конечно, хотелось бы открыть свой боксерский зал в нашем городе. Я бы подключил туда кикбоксинг, MMA. Но пока на первом месте карьера.