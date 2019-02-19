Певица Слава: «Я никогда столько не весила!»

«Откровенно» - так называется программа, с которой певица Слава приехала в Нижний Новгород 13 февраля, а также в Дзержинск и Павлово. Это название как нельзя лучше описывает не только творчество артистки, но и ее манеру общения. В интервью «Комсомольской правде» артистка рассказала о своем новом сольном проекте, отношении к скандальным передачам и желании похудеть.

- Премьера программы «Откровенно» состоялась в Государственном Кремлевском дворце почти пять лет назад. Почему за это время не случилось нового шоу?

- Мы никогда не торопимся и не выпускаем по альбому в год. Считаю, что достаточно одной-двух песен. Десять песен в год - это погоня за славой. Я бы сошла с ума! Честно, я бы вообще работала по старой советской школе, когда выпускался один шлягер, который исполнялся в течение нескольких лет. До концерта в Кремле я мало ездила с сольными концертами. А после премьеры крайне редко бывала дома, объехала всю Германию, Эстонию, Латвию… Часто возвращаемся с программой «Откровенно» в одни и те же города, но сколько мест, где мы еще не выступали! У меня позиция - не петь на концерте совсем новые песни, которые никто не слышал. Хочется, чтобы люди подпевали, чтобы каждая песня уже была любимой.

- Сейчас вы готовитесь к грандиозному шоу, которое состоится в Москве 5 октября. Пришло время?

- Да, с прошлого сольного концерта прошло достаточно много времени, и мы решили: пора. Под него, разумеется, выпустим альбом. У нас с Виктором Яковлевичем Дробышем есть любимая песня «Крик души моей». Так вот концерт мы решили назвать просто «Крик души». Пользуясь случаем, всех приглашаю на концерт в «Крокус Сити холл». Будет крутая шоу-программа!

- Настоящим криком души было ваше заявление в адрес Андрея Малахова и ведущих других скандальных ток-шоу на российском телевидении. Как там… «Меня раздражают программы на федеральных каналах». Почему вы так завелись?

- Ой, это моя любимая тема. Могу говорить о ней часами (смеется). Крик души возник давно. Сначала мне казалось, что мода на такие передачи будет недолго, потому что это ну просто невозможно смотреть! Я человек старой закалки и люблю смотреть телевизор. В выходные включаю Первый канал, зная, что там должны идти классные концерты и хорошее кино, а натыкаюсь на этот ужас. Нельзя такое показывать по первому и второму каналам. Люди деградируют от подобных передач.

- Когда же дошло до точки кипения?

- Во время недавнего отпуска на Мальдивах я включила «Россию 1» (единственный работающий там канал) и снова увидела эту жуть. Сколько можно? Кстати, позже узнала, что огромное количество известных людей чуть ли не петиции собирают за закрытие таких вот шоу с «Гогенами Солнцевыми». Когда у Малахова появилась передача «Привет, Андрей», обрадовалась. Подумала: слава богу, выпустили прекрасную программу, значит, ужасные ток-шоу позакрывают. Но ничего подобного. Их показывают каждый день! Обидно и унизительно.

- Обратная реакция последовала?

- Мне много звонили… Но, понимаете, я всегда убираю гневные посты после того, как их растиражируют в средствах массовой информации. Смотрю: ага, журналисты подхватили, значит, можно удалять из Инстаграма. Хочу, чтобы в моих соцсетях оставался лишь позитив. В общем, минутка гнева от Славы будет всегда, но через сутки она будет удаляться.

- Однако это не значит, что вы отказываетесь от сказанного ранее?

- Ни в коем случае! Скоро еще кое-что выложу (смеется).

- Честно говоря, поражает ваша откровенность в соцсетях. Заявить о том, что поправилась до 73 кг, не каждая женщина осмелится. Кстати, удалось похудеть?

- Удалось, но мало. Сначала скинула пять кило, потом наела их, а затем опять сбросила. Я никогда столько не весила! Надеваю костюм, сшитый для концерта, и не могу застегнуть молнию. Что делать, не знаю, ведь все время хочется кушать (смеется). Но я не отчаиваюсь. Думаю, возьму себя в руки и сделаю так, чтобы молнии у меня застегивались, а пуговицы не вылетали в зал.

- А что, были случаи?

- Ага, пуговица оторвалась и полетела в зрителей. Ее поймал какой-то человек с хорошей реакцией. Посмеялись. В принципе мы всегда переводим все в шутку. Например, на концерте в Павлове 13 февраля я пела под гитару и так громко свистнула на весь зал! Начала отшучиваться, все посмеялись. Понимаете, у меня очень интерактивные концерты. Я работаю на общении с людьми, на живом звуке. Чтобы было немного грустно, но в основном весело.

- В марте вы едете с гастролями в Германию, а в октябре будет шоу «Крик души». Чем займетесь между двумя этими событиями?

- Ой, у нас очень много планов. До тура будут концерты, а потом надо готовить большую сольную программу, снять клип и записать две новые песни. Мы взяли пол-лета, чтобы снимать видео, репетировать и делать новые аранжировки. К тому же скоро у меня будет очень интересный музыкальный проект с позитивной Ксенией Павроз, участницей «Битвы хоров». Я решила так. Если в течение года мне будет нравиться то, чем мы с ней занимаемся, то результат покажем сначала радийщикам, а потом людям. Сейчас ее песню ставят на всех радиостанциях. Буквально сегодня премьера состоялась на «Авторадио» в Нижнем Новгороде. Есть еще один музыкальный проект, уже молодежный. Но он пока в начальной стадии, поэтому без подробностей. Мне снова нужен год, чтобы посмотреть, выстрелит это или нет.

- Хорошо. В Нижнем Новгороде вы пробыли несколько дней! Чем занимались?

- Я бы сказала, целых три дня! У нас часто были концерты в Нижнем, но мы ни разу не ночевали здесь. Обожаем многочасовые прогулки, и ваш город очень к этому располагает. В эту поездку, например, прогулялись по Нижегородскому кремлю. Хотели пойти на набережную, но был очень холодный ветер. Жаль, что не было выходного. Тогда бы мы еще хорошенько выпили и поели. Мы это любим (смеется). Но мы уже обсудили между собой и решили, что надо приехать сюда с туром летом, чтобы пройтись по набережным, посидеть в кафешках.