2019-02-18T16:03:23+03:00
Происшествия

«Признан вменяемым»: в Нижнем Новгороде завершено расследование убийства журналиста Дениса Суворова

Обвиняемый – блогер Дмитрий Панкратов – вскоре предстанет перед судом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Признан вменяемым, вину признал»: в Нижнем Новгороде завершено расследование убийства журналиста Дениса Суворова«Признан вменяемым, вину признал»: в Нижнем Новгороде завершено расследование убийства журналиста Дениса СувороваФото: СОЦСЕТИ
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В Нижнем Новгороде завершилось расследование громкого убийства журналиста Дениса Суворова. Напомним, трагедия произошла 22 июля 2018 года. Накануне вечером 27-летний журналист провел вечер у друзей на Рождественской, потом пошел домой на улицу Кудьминскую. По пути встретил старого знакомого, парни вместе сходили за шаурмой и отправились есть ее на откос. Живым Дениса с тех пор больше никто не видел.

На следующий день жена Дениса и его друзья начали поиски, а 23 июля обезображенное тело молодого мужчины было обнаружено неподалеку от канатной дороги. А вскоре был задержан и тот самый знакомый – блогер Дмитрий Панкратов. Он-то и стал основным подозреваемым.

- По версии следствия, утром 22 июля вблизи канатной дороги, расположенной на Казанкой набережной, обвиняемый беспричинно нанес своему знакомому удар камнем по голове, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

9 августа 2018 года Дмитрий Панкратов был задержан и заключен под стражу. В ходе расследования ему проводилась комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в НМИЦ ПН им. В. П. Сербского в Москве.

- Мужчина признан вменяемым. Свою вину он признал. По его словам, с погибшим он познакомился около десяти лет назад: в то время оба фигуранта увлекались видеосъемками. Затем их жизненные пути разошлись, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Следователи полагают, что обвиняемый совершил преступление без какого-либо весомого повода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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