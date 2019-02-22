БЦР Моторс предлагает нижегородцам автомобили LADA по ценам 2018 года

Всем известно, что, с наступлением 2019 года цены на автомобили всех брендов заметно выросли. Да и ставки многих банков на кредитование повысились. Но, несмотря на это, наиболее удачно адаптировался под ситуацию отечественный бренд LADA.

"Для автомобилей с ПТС 2018 года сохранены те же цены, что и в прошлом году. Кроме того, для автомобилей 2019 года выпуска действует ряд программ, позволяющие приблизиться к условиям 2018 года. Выгодные кредитные программы, воспользовавшись которыми, можно получить кредитную ставку от 4,9 %", - отмечается в сообщении.

Все эти преимущества доступны у официального дилера LADA в Нижнем Новгороде – БЦР Моторс.

Стоит отметить, что приобретая автомобиль LADA в дилерском центре БЦР Моторс можно получить ряд преимуществ. В частности покупатели получат:

- дополнительную выгоду при обмене вашего автомобиля на новую LADA по системе Трейд- Ин (благодаря высокой стоимости выкупа);

- низкий процент по кредиту - от 4,9 годовых* и высокую вероятность одобрения (за счет сотрудничества компании с всеми крупными банками города);

- сертификат на бесплатное "нулевое Т.О." в сервисном центре.

Для получения подробной информации можно позвонить официальному дилеру LADA в Нижнем Новгороде – БЦР Моторс по телефону +7(831)410-49-58.

Фото: БЦР Моторс

Более подробно узнать обо всех действующих специальных предложениях можно на сайте.

*Рекламируемая ставка 4,9% не является процентной ставкой по кредиту, а отражает размер расходов покупателя с использованием кредита на приобретение нового автомобиля по рекомендованной розничной цене, уменьшенной на 40 000 руб. по программе «ЛАДА Финанс». Кредитор – «Сетелем Банк» ООО. Условия кредитования: аванс – 32.1% цены автомобиля, срок кредита – 36 мес., валюта – рубли, кредитная ставка – 12% годовых при добровольном страховании жизни и здоровья клиента (стоимость страхования учтена в сумме кредита при расчете), без указанного страхования – 15% годовых, сумма кредита – 412 160 руб. Требуется полный пакет документов. Расчет приведен для LADA VESTA с ПТС 2019 г. и рекомендованной розничной ценой 594 900 руб., по состоянию на 01.02.2019 г. Оформление полиса КАСКО обязательно. Страхование осуществляется в соответствии с тарифами выбранной клиентом страховой компании, соответствующей требованиям Кредитора. Обеспечение по кредиту – залог автомобиля. Срок действия предложения с 01.02.2019 по 28.02.2019. ПАО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право на изменение срока и условий действия акции.