«Весь дом воет»: Нижегородцы превратили свою квартиру в помойку

Долгие годы жильцы многоэтажки на улице 60 лет Октября мучились от нестерпимой вони в подъезде. Устранить источник тошнотворного запаха удалось лишь после обращения в суд.

Свалка в квартире формировалась годами. Фото: пресс-служба УФССП по Нижегородской области

«Плюшкины», надо понимать, не с неба свалились. Пожилая соседка после смерти супруга стала тащить домой всякий мусор, не в силах остановиться. Благо квартира четырехкомнатная, есть, где разгуляться. По словам Ирина Ивановой (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.), которая проживает в том доме, женщина начала со сбора коробок, чтобы сдавать их в пункты приема.

- Денег не хватало. Вот, видимо, переросло в такой кошмар, - предположила собеседница «Комсомольской правды - Нижний Новгород».

В пресс-службе УФССП по Нижегородской области сообщили, что квартиру до антисанитарного состояния довели двое - мать и дочь. При этом местные жители уверяют, что всякий хлам в дом тащит только мать, а дочь очень кроткая, тихая, преподает иностранный язык в школе.

Свалка в квартире формировалась годами. Фото: пресс-служба УФССП по Нижегородской области

- Живут втроем. Бабка, дочь ее и сын дочери (юноша после армии, учится где-то), - добавила Ирина. - Запах ужасный, конечно. После них в лифте ехать нереально! Весь дом воет.

Соседи неоднократно обращались с жалобами на дурно пахнущую квартиру в ТСЖ, которое в свою очередь привлекало Роспотребнадзор и Госжилинспекцию, передает пресс-служба УФССП. Но «плюшкины» игнорировали все предупреждения о необходимости выбросить мусор. За решением проблемы отчаявшиеся жильцы пошли в суд. Он-то и обязал мать с дочерью освободить квартиру от отходов. Правда, дело сдвинулось с мертвой точки лишь по прибытию на место судебных приставов.

- После долгих переговоров «запасливая» пенсионерка все же открыла дверь служителям закона, и специализированная компания приступила к уборке жилого помещения и утилизации мусора, - уточнили в УФССП.

Страшно подумать, но из четырехкомнатной помойки было вывезено более пяти КамАЗов! А после дезинфекторы провели там санитарную обработку от бактерий и насекомых (тараканов, по словам соседей, немерено).

- Мусор вывезли около двух недель назад. Такая вонь в фойе стояла! - заявила напоследок собеседница «Комсомолки». - Только бы заново не начали тащить всякий хлам домой.