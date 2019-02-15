2019-02-15T12:01:03+03:00
Происшествия

После публикации в «Комсомолке» о 10-летнем мальчике, сбежавшем от приемных родителей, к делу подключился уполномоченный по правам ребенка

Громкая история с маленьким беглецом, едва не замерзшим в метель, получила продолжение
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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К проверке истории с 10-летним мальчиком подключился уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.К проверке истории с 10-летним мальчиком подключился уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.Фото: СОЦСЕТИ
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История с 10-летним Сережей Пыряевым (имя героя изменено – прим. Ред.), пропавшим в поселке Пыра Балахнинского района 26 января, получила продолжение. Теперь к расследованию обстоятельств этого происшествия подключилась уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Напомним, накануне «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» писала о 10-летнем мальчике, ушедшем от своих приемных родителей, опасаясь побоев.

- Мальчик признался, что живет на соседней улице, но идти домой наотрез отказывался – дескать, там его опять побьют, - вспоминает Татьяна Соловьева, в дом которой среди ночи забрел ребенок. - Как оказалось, ушел из дома он еще накануне. Всю ночь он ходил по соседним домам, но никто так и не открыл. Люди то ли не слышали, то ли просто решили не ввязываться. Впоследствии соседние мальчишки рассказывали, что он с вечера отказывался идти домой. «Лучше замерзну, чем туда вернусь».

Сейчас Сережа и его 11-летний брат находятся в социально-реабилитационном центре. Тем временем в отделе по делам несовершеннолетних Балахнинского района по данному факту проводится проверка. Теперь к делу поделючилась и уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.

- Мы крайне обеспокоены случаем, который произошел с ребенком, взятым в приемную семью в селе Пыра Балахнинского района. О судьбе 10-летнего мальчика мы узнали из материала на сайте «Комсомольской правды», и это очень хорошо, что в СМИ поднимают такие темы. Также хочется поблагодарить людей, которые приняли участие в судьбе ребенка, не дали ему замерзнуть холодной январской ночью и предали огласке эту историю, - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. - Странным показалось то, что односельчане, какое-то время наверняка знавшие, что у их соседей происходит в семье неладное, молчали. Так же как молчали и в школе, где учились ребята. Мальчик вместе со своим братом прожили в приемной семье не один месяц и наверняка одноклассники и педагоги видели, что с ребятами происходит неладное – по поведению, по настроению. Однако никаких сигналов, судя по той информации, которой мы располагаем сейчас, в соответствующие инстанции не поступало.

Теперь в аппарате по правам ребенка в Нижегородской области намерены провести собственную проверку по факту данного инцидента.

- В настоящее время нами сделаны запросы в органы опеки и попечительства и в другие ведомства, которые должны были держать на контроле судьбу ребенка, взятого в приемную семью, - заявила Маргарита Ушакова. - Несмотря на то, что по фактам исчезновения ребенка и жестокого обращения ведется проверка в подразделении по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел России по Балахнинскому району, по результатам которой будет принято процессуальное решение, мы со своей стороны инициировали собственную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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