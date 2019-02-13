«Я лучше замерзну, чем вернусь домой»: 10-летний мальчик ушел от приемных родителей, опасаясь побоев

Ночной гость

В ночь на 27 января жительница небольшого поселка Пыра Балахнинского района Татьяна Соловьева проснулась от странного звука – в дверь будто бы кто-то скребся. Она напряженно вслушивалась в тишину, но звук не повторялся: только на улице завывала метель, и в окно барабанил мокрый снег.

- Наверное, показалось, - заключила она, перевернувшись на другой бок. Однако в соседней комнате взялся хныкать двухлетний сынишка Татьяны. Чтобы его успокоить, женщина поднялась и тут уже явственно услышала стук в дверь. Взглянув на будильник, она ахнула – на часах было всего пять утра.

- Кто там? – с опаской спросила она.

- А можно мне Владика, - раздался за дверью тихий детский голосок.

- Мальчик, ты смотрел на часы? Время пять утра! Иди домой, - спросонья Татьяна судорожно пыталась сообразить, откуда среди ночи в поселке мог взяться ребенок и чего он хочет от ее 15-летнего племянника.

- А откройте, пожалуйста. Я у вас просто в коридорчике посижу, - жалобно попросил он.

Татьяна первая открыла дверь маленькому Сереже.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Когда Татьяна открыла дверь, то не поверила своим глазам – на пороге стоял худющий мальчик лет десяти, одетый в тоненькую ветровку и старенькую шерстяную шапочку. От холода у него зуб на зуб не попадал. Красные от мороза руки он неуклюже прятал в карманы: ни перчаток, ни шарфа, ни теплой обуви. Увидев такую картину, Татьяна тут же потащила ребенка на кухню – разогрела чай, дала ему пирог и бросилась будить остальное семейство. Вскоре на кухне собрался целый семейный совет.

- Мальчик признался, что живет на соседней улице, но идти домой наотрез отказывался – дескать, там его опять побьют, - вспоминает Татьяна Соловьева. – Как оказалось, ушел из дома он еще накануне. Всю ночь он ходил по соседним домам, но никто так и не открыл. Люди то ли не слышали, то ли просто решили не ввязываться. Впоследствии соседние мальчишки рассказывали, что он с вечера отказывался идти домой. «Лучше замерзну, чем туда вернусь».

За ночь Сережа обошел почти все дома на ближайших улицах.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Неизвестно, чем бы закончилась эта история – на одиннадцатиградусном морозе да еще в метель ребенок мог запросто и замерзнуть. К счастью, после долгих скитаний по деревне он забрел на крытое утепленное крыльцо Соловьевых, где слегка отогрелся и решился постучать в их дверь. Правда, потом, сидя у них на кухне, всю свою решительность он подрастерял: на вопросы отвечал односложно и старался больше помалкивать. Видно было, что он сильно напуган и даже несколько диковат.

- Не возвращайте меня туда, пожалуйста, - просил он озадаченных соседей. – Иначе тетя Оля меня опять бить будет. Она ведь меня может на всю ночь в угол поставить. А если я присяду, может и пнуть.

«Побьют за конфеты»

Проснувшийся во время суматохи 15-летний племянник Татьяны Влад смог несколько пролить свет на эту историю. Как оказалось, 10-летний Сережа Пыряев (имя ребенка изменено – прим. ред.) появился у них в поселке пару лет назад. Именно тогда

его усыновила семья Григорьевых (фамилия героев изменена – прим. ред.) Обоим супругам тогда было далеко за 50. Свои дети давно выросли, вот они и решили взять приемных – Сережу и его 11-летнего брата. Да только дело не заладилось – у мальчиков оказались проблемы с почками и куча других сопутствующих болячек.

- Если бы вы только знали, как я от них устала, - не раз жаловалась новоиспеченная мать Ольга деревенским. – Никакого покоя от них нет!

Впрочем, к тому времени рассчитывать на особое сочувствие со стороны местных жителей ей не приходилось – выросшая в этой же деревне она успела переругаться с каждым встречным и поперечным. Появление приемных детей только усугубило ситуацию. Все попытки угостить малышей конфетами или подарить им какую-нибудь кофточку неизменно заканчивались скандалом.

- Я не нищенка какая-нибудь, чтобы ваши подачки принимать! – яростно отвергала Ольга любую помощь.

Нищенкой ее действительно было трудно назвать. Как уверяют местные, раньше она работала в администрации Балахнинского района, да только после очередного скандала ее оттуда «вежливо попросили». Тогда-то она и обзавелась приемными детьми – судите сами, на каждого мальчика она получала по 20 тысяч рублей в месяц! По деревенским меркам, деньги немалые.

- Это для меня работа, - не раз заявляла она односельчанам.

За два года, что жили у них мальчики, приемные родители заметно облагородили свой дом.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Работа» эта действительно оказалась довольно прибыльной. За те два года, что у них жили мальчики, дела и без того не бедствовавшего семейства пошли в гору: они купили новый автомобиль, построили баню, отремонтировали свой большой дом. Вот только на детях все это благополучие никак не сказалось: и зимой, и летом они ходили в старых холодных курточках, драных кроссовках и потертых джинсах.

- Сколько раз, бывало, он придет в магазин и смотрит на конфеты голодными глазами, - вспоминает продавец местного магазина Елена Лещева. – Ему сунешь конфетку, а он и брать боится! Его же каждый раз потом дома за это строили. Одна женщина ему после Нового года отсыпала пакет конфет из оставшихся новогодних подарков. А он ей говорит: «Можно я у вас оставлю эту коробочку? И буду иногда приходить и брать здесь, а то дома меня за них побьют».

«Мы теперь чувствуем за него ответственность»

То, что дома у мальчишек не все ладно, знала вся округа: Сережа то и дело жаловался одноклассникам и их родителям, что не хочет идти домой, а иногда детей и вовсе оставляли на улице.

- Когда они шли к кому-нибудь в гости, то оставляли мальчишек просто на лавочке у дома, - рассказывают местные жители. – Как собачек привязывают к дереву, когда заходят в магазин, так и их бросали. Однажды они не выдержали долгого ожидания и ушли на остановку, так родители их догнали и побили прямо на остановке.

Несмотря на все эти тревожные «звоночки», жители поселка предпочитали не вмешиваться в семейные драмы – связываться со скандальной соседкой было себе дороже. Предпочитали не замечать проблем и в школе, где учился 11-летний Сережа и его старший брат.

- Я не хочу с вами разговаривать, - отрезала директор школы № 18 в поселке Лукино Валентина Коробова. – Все отчеты мы передали в специальную комиссию в администрацию Балахнинского района. Больше ничего комментировать мы не будем. Могу сказать только, что никаких проблем с мальчиками не было.

Сережа всю ночь спасался на крыльце у Соловьевых.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В районной администрации в ответ на наш запрос тоже предпочли хранить молчание, сославшись на нормы законодательства.

- Управление образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского района, исполняющее отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, на ваше письмо, касающееся подопечного… и его приемных родителей, на основании федерального закона «О персональных данных», «Об опеке и попечительству» в интересах несовершеннолетнего ребенка комментарии по этому вопросу не могут быть даны, - говорится в ответе на запрос «Комсомольской правды - Нижний Новгород».

В школе, где учился ребенок, отказались рассказывать о нем.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ну, а пока официальные органы пишут отчеты, местные жители всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией с Сережей.

- Знаете, мы ведь теперь чувствуем за него ответственность, - признается Татьяна Соловьева. - Мы бы очень хотели помочь Сереже, защитить его как-то, но нам ведь его никто не отдаст. Даже не знаю, что лучше в такой ситуации – оказаться снова у таких жестоких родителей или вернуться в детский дом.

ОФИЦИАЛЬНО

10-летний мальчик 26 января 2019 года пропал в Балахнинском районе. Вышел из дома в поселке Лукино около 16 часов и бесследно пропал. Слаженные действия участников поиска ПСГ «Рысь» помогли быстро его отыскать, - напомнили «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в министерстве социальной политики Нижегородской области. - Сотрудники полиции 27 января по акту поместили ребенка в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Балахнинского района».

При себе у мальчика был только тоненький свитер и деньги на лекарства.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- По факту исчезновения ребенка и жестокого обращения с ним в отделе по делам несовершеннолетних Балахнинского района начали доследственную проверку, - сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.