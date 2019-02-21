2019-02-21T11:40:27+03:00
Общество

«Заехали к мемориалу на тачках и станцевали лезгинку»: Молодые люди сыграли свадьбу около Вечного огня в Арзамасе

Теперь с шумной компанией разбираются правоохранители [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Молодые люди сыграли свадьбу около вечного огня в АрзамасеМолодые люди сыграли свадьбу около вечного огня в АрзамасеФото: СОЦСЕТИ
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«Ах, эта свадьба...». Как только не отмечают этот день в наше время: выездные регистрации, торжества на Мальдивах, шумные танцы до утра, многомиллионные траты, - казалось бы, удивить народ уже нечем. Но у молодоженов из Арзамаса это получилось.

Накануне в соцсетях появилось видео, которое спровоцировало настоящий скандал. Средь бела дня несколько молодых людей устроили «тусовку» у Вечного огня. Как оказалось, это были иностранцы.

- Машины заехали на Вечный огонь и начали «крутить пятаки» прямо на брусчатке, после чего все вышли, выстроились в круг и начали танцевать лезгинку, орать, пугать прохожих, - рассказали очевидцы, которые успели запечатлеть происходящее.

На «виновников торжества» сразу же обрушилась волна негатива со стороны нижегородцев.

- Совсем распоясались! – возмутился Александр Хвостов.

- Хочется высказаться, но пришьют разжигание межнациональной розни. Ограничусь, что не правильно это и нарушает... много чего нарушает. За пляски в церкви в тюрьму сажают, - подметил Андрей Цветков.

- Вообще никогда не понимал людей, которые в день свадьбы ехали к Вечному огню, по мне так это равносильно тому, что на кладбище ехать, - написал в комментариях Андрей Шереметьев.

- Надо было выйти и по рогам настучать. На памяти своих героев пляски позволять? Стыдно, молодые люди, СТЫДНО! – добавил Кирилл Капустин.

Не прошло и нескольких часов, как в Сети было опубликовано еще одно видео, на котором участники скандала принесли извинения за свое поведение. Однако наказания им все равно не избежать. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе правительства Нижегородской области, с компанией теперь разбираются правоохранители:

- 20 февраля 2019 года администрация Арзамаса обратилась в городской отдел МВД с заявлением о проведении проверки по факту события, случившегося у мемориального комплекса «Вечный Огонь», и привлечении к ответственности виновных лиц. В данный момент участники установлены, проводится проверка.

Лезгинка у Вечного огня.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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