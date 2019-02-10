38-летняя нижегородка подозревается в попытке продать чужого новорожденного ребенка семейной паре из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Эта история началась в 2018 году, когда Валерия (имя изменено – прим. авт.) познакомилась с беременной женщиной, не желавшей воспитывать ребенка. У нижегородки родился план: надо забрать младенца и продать его семейной паре, мечтавшей о малыше. В июле 2018 года женщина изготовила поддельный паспорт для роженицы, вклеив ее фотографию в документ другой женщины. Затем с помощью медицинского препарата у женщины была вызвана родовая деятельность, после чего ее экстренно госпитализировали в роддом. 27 июля на свет появился мальчик.

- Документы на новорожденного были оформлены по представленной поддельной ксерокопии паспорта, с которой была госпитализирована роженица. Ребенка она буквально сразу отдала подозреваемой, которая, в свою очередь, попыталась продать ребенка семейной паре из Москвы за 300 тысяч рублей. Сделка не состоялась по независящим от подозреваемой причинам, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ведомства.

Нижегородка пыталась продать семейной паре из Москвы чужого новорожденного ребенка за 300 тысяч рублей. Фото: телеграм-канал "Следак шепнул"

Женщину объявили в розыск, 8 февраля 2019 года ее удалось задержать, а 10 февраля в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенок, которого женщина пыталась продать, найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Стоит отметить, что у подозреваемой также воспитываются пятеро несовершеннолетних детей, причем биологической матерью она является только для троих из них. В настоящее время все дети помещены в социальные центры и медицинские учреждения. Кроме того, выяснилось, что в отношении Валерии следователями Московской области уже расследуется несколько уголовных дел – женщина уже не раз продавала новорожденных детей. А вывести ее на чистую воду удалось благодаря информации, собранной представителями общественной организации ООО «Альтернатива».

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По всем эпизодам противоправной деятельности действиям женщины будет дана юридическая оценка и предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.