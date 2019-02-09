В Нижегородской области могут построить первый в России частный космодром

В Нижегородской области или под Казанью могут построить первый в России частный космодром. Соответствующие переговоры ведутся с главами регионов.

- Переговоры о выделении площадки под суборбитальный туризм находятся в завершающей стадии с двумя регионами. Документы готовятся к подписанию, - сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. - В зависимости от того, с каким регионом удастся договориться раньше, на той территории и будет развернута площадка.

Как сообщается, речь идет о создании космодрома для запуска туристов компанией «Космокурс».

- Речь идет о выделении земли в Алькеевском районе Татарстана и Ардатовском районе Нижегородской области, - сообщает источник. - В случае предоставления участка компания начнет переговоры с госкорпорацией «Роскосмос» и другими заинтересованными структурами о выделении лицензий и разрешений на проведение пусков из конкретного района.

Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он будет длиться 15 минут. Планируется, что из России ежегодно до 700 космических туристов будут совершать суборбитальный полет. Его стоимость при этом составит около 200-250 тысяч долларов.