2019-02-11T17:36:31+03:00
Общество

Водителей-нарушителей перестали эвакуировать в Нижнем Новгороде

Владельцы авто расслабились и стали парковаться как попало
Анастасия НАЗАРОВА
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Ситуация с эвакуацией неправильно припаркованными автомобилями резко изменилась в конце января.Ситуация с эвакуацией неправильно припаркованными автомобилями резко изменилась в конце января.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На тротуарах, на зебре, на местах для инвалидов и в третьем ряду - в последнее время нижегородские автомобилисты паркуются, как заблагорассудится. Хотя раньше владельцы авто все же озирались: нет ли поблизости знака, запрещающего парковку. Ситуация резко изменилась в конце января.

- С 22 января перестали выделять сотрудников Госавтоинспекции для фиксации нарушения правил парковки, - сообщил «Комсомольской правде» генеральный директор службы эвакуации «Онтранс-НН» Никита Злобин.

При этом в управлении ГИБДД никак особо не объясняют, в чем именно дело. «Перераспределение людей», - коротко ответили Злобину в ведомстве.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу УГИБДД по Нижегородской области, где заявили, что эвакуация машин продолжается, работы ведутся в штатном режиме. При этом информацию о якобы приказе сверху комментировать отказались.

Тем временем цифры говорят сами за себя. С 22 января по 5 февраля 2019 года на штрафстоянку «Онтранс-НН» не была привезена ни одна машина. С мертвой точки дело сдвинулось лишь 7 февраля. С прошлого четверга в среднем эвакуируют от пяти до десяти автомобилей ежедневно.

- Хотя раньше за день эвакуировали до ста машин во всем городе! - уточнил Никита Злобин.

В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода «Комсомолку» заверили, что муниципальные эвакуаторы в отличие от частных как работали, так и продолжают работать. Однако используются они исключительно для перемещения транспортных средств во время уборки территорий от снега. Как уточнил директор муниципальной службы эвакуации Нижнего Новгорода Дмитрий Брылин, эвакуаторы работают в две смены 24 часа в сутки.

Вместе с тем в нижегородской региональной общественной организации «Центр помощи автомобилистам» заявили, что с момента введения моратория на принудительную эвакуацию авто в Нижнем Новгороде никакого транспортного коллапса не случилось.

- Десятибалльные пробки, которые сковали город на прошлой неделе, были вызваны не этим, а обильными снегопадами, - уточнил руководитель Центра помощи автомобилистам Сергей Кузин. - При почищенных дорогах и парковках принудительная эвакуация авто, которые запарковались не по правилам, но не мешают движению транспорта, пешеходов и работе коммунальных служб, не является необходимой обеспечительной мерой, влияющей на ситуацию на дорогах.

Тем временем 11 февраля депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с предложением вовсе отменить эвакуацию неправильно припаркованных зимой машин, сообщает «РИА Новости».

- Если автомобиль, нарушающий правила стоянки или парковки, не представляет помехи для коммунальных служб, дорожного движения, пешеходов и прочего, то эвакуировать его не имеет смысла, - считает депутат. - Достаточно составления протокола и выписывания административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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