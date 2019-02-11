2019-02-11T17:36:31+03:00
Общество

#10yearschallenge: как изменился Нижний Новгород с 2009 года

«Комсомолка» собрала фотографии города десятилетней давности и сравнила с современными
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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#10yearschallenge: как изменился Нижний Новгород с 2009 года#10yearschallenge: как изменился Нижний Новгород с 2009 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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За последний месяц 2009 год не вспомнил только ленивый – флешмоб #10yearschallenge в начале 2019 года облетел буквально весь мир. Кто-то повзрослел и похорошел, кто-то постарел, кто-то похудел или поправился – фотографиями с разницей в десять лет заполнены все социальные сети. Но преобразования произошли не только с людьми – города тоже заметно изменились за этот срок. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» собрала фотографии столицы Приволжья десятилетней давности и сравнила их с современными.

Окский съезд в 2009 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Окский съезд в 2009 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас сложно в это даже поверить, но всего десять лет назад на Окском съезде было всего три полосы - две в направлении площади Лядова и одна в направлении Молитовского моста.

Окский съезд в 2019 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Окский съезд в 2019 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас полос пять, и ситуация на съезде стала гораздо лучше - по крайней мере, больше нет необходимости в реверсивном движении (помните, как порой приходилось по полчаса пропускать встречный транспорт?). Но от пробок, конечно, никуда не деться и теперь.

Канавинский мост в 2009 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Канавинский мост в 2009 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

А вот Канавинский мост. До реконструкции, еще с трамвайными рельсами. На заднем плане строится бизнес-центр, а ТРЦ "Седьмое небо" еще нет и в помине.

Канавинский мост в 2019 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Канавинский мост в 2019 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Теперь даже дом №1 по улице Стрелка, много лет стоявший заброшенным, сияет новенькими стеклопакетами.

Молитовский мост в 2009 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Молитовский мост в 2009 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Молитовский мост в 2009 году еще не навевал ужас на всех нижегородских автомобилистов - смотрите, какой ровный асфальт! Сейчас-то, конечно, еще лучше, а вот года три-четыре назад...

Молитовский мост в 2019 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Молитовский мост в 2019 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Теперь райончик у моста не узнать - на берегу вырос целый жилой комплекс, а за ним - два огромных гипермаркета.

Нижневолжская набережная в 2009 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижневолжская набережная в 2009 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Нижневолжской набережной в 2009 году кипели работы - там вот-вот должен был появиться гигантский торгово-развлекательный комплекс. Но вместо этого нижегородцам пришлось целых десять лет лицезреть синий забор.

Нижневолжская набережная в 2019 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижневолжская набережная в 2019 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Будем честны - сейчас на набережной особо не погуляешь, если только вы не хотите как следует поваляться в снегу.

Нижневолжская набережная в 2018 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижневолжская набережная в 2018 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но летом на обновленной набережной здорово! И никакого торгового центра не надо.

Кинотеатр "Орленок" в 2009 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кинотеатр "Орленок" в 2009 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кинотеатр "Орленок" на Большой Покровской в 2009 году выглядел облезлым и обшарпанным.

Кинотеатр "Орленок" в 2019 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кинотеатр "Орленок" в 2019 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Зато теперь отлично вписывается в концепцию главной пешеходной улицы города.

Дом правительства в 2009 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дом правительства в 2009 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дом правительства в нижегородском кремле буквально только начали строить.

Дом правительства в 2019 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дом правительства в 2019 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но и сейчас, десять лет спустя, до конца работ еще далеко.

Улица Горького в 2009 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Улица Горького в 2009 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

На улице Горького в 2009 году уже год как строилась новая станция метро - "Горьковская". Сама улица была перекрыта, объезжать приходилось по Белинского или Звездинке, и так долгие четыре года - страшно вспомнить!

Улица Горького в 2019 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Улица Горького в 2019 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Теперь прокатиться по улице Максима Горького - одно удовольствие. А на метро можно всего за пять минут добраться до Московского вокзала.

Ярмарка в 2009 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ярмарка в 2009 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородская ярмарка в 2009 году была бело-красной, но ее еще надо было разглядеть за торговыми павильонами.

Ярмарка в 2019 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ярмарка в 2019 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Теперь здание предстало перед нижегородцами и гостями города во всей красе! Правда, новая расцветка поначалу вызвала немало споров. Но, говорят, именно такой цвет для Ярмарки - исторический.

Стрелка в 2009 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стрелка в 2009 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стрелка 2009 года - это порт, пакгаузы и краны-жирафы, по которым сейчас так скучают многие нижегородцы.

Стрелка в 2019 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стрелка в 2019 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стрелка 2019 года - это, в первую очередь, огромный стадион. И больше, пожалуй, почти ничего там и нет. Зато удалось найти и сохранить уникальные ажурные конструкции времен Всероссийской художественной и промышленной выставки 1896 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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