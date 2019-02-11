«Можно смотреть бесконечно»: Наталья Водянова опубликовала трогательное видео с щенком

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и 36-летнюю супермодель Наталью Водянову в мини-платье, обнимающую щенка золотого ретривера. Трогательное видео с хвостатым другом нижегородка выложила в своем Инстаграме.

natasupernova Just another day at the office.

- Еще один день в офисе, - написала Водянова.

Подписчики расплылись в единой улыбке, завалив знаменитость комментариями.

- Мимимишность зашкаливает, - считает sandrainako.

- Какая запредельная красота и трогательность, - добавил georgijpetrov.

- Взгляд как из детства: что-то нежное, милое, доброе, - прокомментировала juliyamyshka.

- Я лишена сентиментальности, но эта пара «разморозит» кого угодно, - призналась iunaiunaia.

galileo_the_cat_ Дочь Натальи Водяновой Нева с котом Галилео.

Некоторые поинтересовались, не завела ли мать пятерых детей нового «сыночка». Однако все оказалось куда проще. Крошка ретривер участвовал в фотосессии Натальи Водяновой для модного дома Celine.

Кстати, питомец у «Нижегородской Золушки» есть - кот Галилео, который периодически появляется в Инстаграме знаменитости. В октябре 2017 года у усатого даже появился собственный аккаунт в микроблоге.