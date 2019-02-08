Куда сходить 14 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде: Праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

До главного праздника всех влюбленных остаются считанные дни, и большинство пар уже вовсю ломают голову над тем, куда сходить в Нижнем Новгороде 14 февраля 2019 года. «Комсомолка» решила помочь вам с поисками интересных мероприятий и составила свой ТОП лучших мест для свиданий в Нижнем Новгороде.

Слава

14 февраля в ДК Химиков в Дзержинске и 15 февраля в филармонии имени Ростроповича пройдут концерты певицы Славы. Большинство поклонников любят ее за стиль общения, открытость и неординарность. Все те 15 лет, что певица провела на сцене, зрителей покоряет ее сильный характер и обворожительная красота. Ее великолепное чувство юмора и удивительная прямота находят отклик в каждом сердце, так что этот концерт придется по душе обоим влюбленным.

Александр Грин. Алые паруса

С детства знакомая всем история о любви прозвучит для нижегородцев в новом прочтении 14 февраля в 18:30 в филармонии имени Ростроповича. Перед горожанами выступят мастера художественного слова Анна Большова и Валерий Баринов. На сцене они выступят в сопровождении академического симфонического оркестра под управлением дирижера Александра Скульского. На мероприятии прозвучит музыка Глазунова и Чюрлениса.

Степан Мезенцев

Ну, а для тех, кому в этом день хочется настоящего музыкального чуда – прямая дорога на концерт «танцующего скрипача» Степана Мезенцева, концерт которого состоится в ресторане Maximilian в 20:00 14 февраля. В его концерте одновременно сочетается блистательное шоу Бродвея, импровизация виртуозов джаза и музыкального юмора. Достаточно сказать, что его игру нередко сравнивают с великолепной Ванессой Мэй. Так что можно не сомневаться, что под звуки его чарующей музыки ваши чувства засияют еще большим великолепием и нежностью.

«Разговоры влюбленных»

Тем, кому хочется не только раствориться в любимом, но и поразмышлять, стоит заглянуть легкий музыкальный спектакль «Разговоры влюбленных». Если начать его описывать, то не хватит прилагательных – смешной, светлый, счастливый, нескучный. Одним словом, такой, что в конце зрители просто не захотят уходить. О чем спектакль? О влюбленных. О разговорах. О том, что нас сближает, и о том, что нас иногда разделяет. Увидеть спектакль можно 14, 15, 16 февраля в 19:00 в арт-клубе «Маяковка» по адресу улица Рождественская, 10.

«Только о любви»

В нижегородском планетарии 14 февраля в 19:00 ждет праздничный концерт «Только о любви». В большом звездном зале влюбленных нижегородцев ждет джазовая классика, импровизации, песни из кинофильмов, босса-нова, народные песни, хиты советской и зарубежной эстрады. И все это в сопровождении оригинальных видеоинсталляций, бас-гитары, фортепиано и саксофона. В этот день перед нижегородцами выступит лауреат международных конкурсов и джаз-фестивалей, руководитель джаз-фьюжн группы «Комнаты» – Екатерина Черноусова.

«Лимпопо»

Тем, кому хочется разделить свою любовь с братьями нашими меньшими, нельзя отказываться от специального предложения зоопарка «Лимпопо» - 14 февраля все влюбленные пары могут пройти по одному билету. Эта акция уже стала традиционной для зоопарка. Благодаря этому предложению вы сможете сделать незабываемый подарок себе и своей второй половинке – навестить обитателей страны птиц и зверей. К слову, среди них тоже немало тех, кто годами хранит любовь и верность друг другу. А после посещения зоопарка непременно загляните в кафе на территории зоопарка, где всех влюбленных будет ждать приятный сюрприз.

Соляная пещера

Ну, а для тех, кто хочет в день влюбленных насладиться экзотикой, можно воспользоваться специальным предложением соляной пещеры «Галопремиум». Здесь влюбленных ждет уютная атмосфера, приглушенное освещение, приятная музыка, шампанское и фрукты. Все это создаст необычайно романтическое настроение. Только представьте белоснежную, искрящуюся кристаллами соли пещеру, где воздух напоминает морской бриз, а нежная подсветка и расслабляющая музыка дарит ощущение полной гармонии! Такая атмосфера идеально подойдет для первого свидания, романтической встречи или предложения руки и сердца.