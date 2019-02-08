2019-02-08T15:52:22+03:00
История современности

«Всю жизнь думала, что мой отец пропал без вести, а он оказался героем»: в Нижнем Новгороде нашлись родственники солдата, предвосхитившего подвиг Матросова

О судьбе воина его дочь узнала благодаря статье в «Комсомолке»
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Всю жизнь думала, что мой отец пропал без вести, а он оказался героем»: в Нижнем Новгороде нашлись родственники солдата, предвосхитившего подвиг Матросова«Всю жизнь думала, что мой отец пропал без вести, а он оказался героем»: в Нижнем Новгороде нашлись родственники солдата, предвосхитившего подвиг МатросоваФото: Предоставлено героем публикации
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Год назад поисковый отряд «Память» из Воронежской области попросил нижегородцев о помощи в поисках родственников советского солдата Сергея Кирсанова, героически погибшего 16 декабря 1942 года при прорыве итальянской обороны. 27-летний сержант бросился грудью на амбразуру, чтобы дать товарищам время на атаку. Кирсанова не наградили за этот подвиг – более того, даже имя и фамилия его долго оставались неизвестными. Но поисковики раздобыли сведения, благодаря которым с большой долей вероятности можно говорить о том, что тем героем был именно горьковчанин Сергей Кирсанов. И вот теперь в редакцию «КП» обратилась дочь солдата, которая всю жизнь не теряла надежды узнать хоть что-нибудь о судьбе отца.

Грудью на амбразуру

По данным поискового отряда «Память» из города Богучар Воронежской области, сержант Сергей Кирсанов героически погиб в районе хутора Красное Орехово Верхнемамонского района Воронежской области. В официальных документах о событиях 16 декабря 1942 года рассказывается весьма скупо: «...дивизия овладела Красное Орехово и после продолжительного боя высотой 271,2 обеспечивает левый фланг и вышла на рубеж 156,0 искл. 182,0, имеет впереди п/о. Точных данных нет». Но зато гораздо подробнее тот день оказался описан в книге воспоминаний Алексея Ярошенко «На скрещениях ударов», посвященной боевому пути 41-й гвардейской стрелковой дивизии, упоминается подвиг, во многом благодаря которому удалось овладеть хутором Красное Орехово.

«Всю жизнь думала, что мой отец пропал без вести, а он оказался героем»: в Нижнем Новгороде нашлись родственники солдата, предвосхитившего подвиг Матросова Фото: Предоставлено героем публикации

«Всю жизнь думала, что мой отец пропал без вести, а он оказался героем»: в Нижнем Новгороде нашлись родственники солдата, предвосхитившего подвиг МатросоваФото: Предоставлено героем публикации

«...На рассвете поднесли в термосах горячий завтрак. Вместе с бойцами находились командиры, политработники, представители политотдела и штаба дивизии. Командир дивизии гвардии генерал-майор Н. П. Иванов и военком А. Е. Анисимов тоже прошли по первой траншее – хотели узнать настроение бойцов. В траншее 3-го батальона 126-го гвардейского стрелкового полка они остановились возле группы бойцов, с которыми беседовал сержант.

- Командир отделения гвардии сержант Кирсанов! – представился он генералу.

- Участник боев, опытный сержант, - отрекомендовал его старшим начальникам агитатор полка гвардии лейтенант Петр Ложников, оказавшийся поблизости.

Генерал стал расспрашивать бойцов о противостоящем противнике: не заметили ли они изменений в его поведении за последние сутки, не подтягивал ли он резервы, как вел огонь. Конечно же, красноармейцы задали вопрос: пойдут ли с ними в наступление танки, как поддержат атаку артиллерия и авиация.

- Огонек будет надежный, - ответил генерал. И танки пойдут, но на первых порах за вами – надо пробить им дорогу на простор.

- Товарищ генерал, - ответил сержант Кирсанов, - мы свой долг выполним».

Утро 16 декабря было туманным, но несмотря на неблагоприятные погодные условия, артиллерийская подготовка началась, как и планировалось, в восемь утра. После полутора часов артподготовки к траншеям противников потянулись цепи наших бойцов. До них – всего пара сотен метров, но каких! По глубокому снегу, среди многочисленных воронок от взрывов, сквозь колючую проволоку... Солдаты шли медленно, а фашисты уже начали приходить в себя после ударов «катюш».

«…Одну роту враг прижал к земле сильным пулеметным огнем из дзота. Гвардии сержант Кирсанов рванулся вперед, подобрался к нему вплотную. В амбразуру полетела граната. Она разорвалась перед самой щелью дзота, и пулемет умолк, будто подавился этим взрывом. Однако через минуту оттуда снова полоснула длинная очередь. Кирсанов видел, как падали товарищи. Гранат у него больше не было... Бойцы увидели, что он вскочил на ноги, бросился к дзоту и навалился на его амбразуру грудью... Гвардейцы ринулись вперед и смяли противника, оборонявшего первую траншею. Товарищи подбежали к Кирсанову. Помочь ему было уже ничем нельзя. Герой отдал жизнь ради победы, с честью выполнил свой долг, о котором говорил перед боем», - пишет в воспоминаниях Алексей Ярошенко.

Ни документов, ни адреса

О поисках родственников героя, заслонившего собой дзот, «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал член поискового отряда «Память» Эдуард Солорев:

- Мы прочитали упоминание о подвиге сержанта Кирсанова в книге и решили узнать полные данные о герое. К сожалению, в донесениях о потерях на сайте «Мемориал» не смогли найти документы о гибели и месте захоронения героя. Скорее всего, вся документация была уничтожена, когда дивизия попала в окружение весной 1943 года в Восточной Украине. Но мне удалось найти сведения о том, что летом или осенью в 126-м гвардейском стрелковом полку воевал Сергей Кузьмич Кирсанов, который был ранен.

«Всю жизнь думала, что мой отец пропал без вести, а он оказался героем»: в Нижнем Новгороде нашлись родственники солдата, предвосхитившего подвиг Матросова Фото: Предоставлено героем публикации

«Всю жизнь думала, что мой отец пропал без вести, а он оказался героем»: в Нижнем Новгороде нашлись родственники солдата, предвосхитившего подвиг МатросоваФото: Предоставлено героем публикации

Выяснив фамилию, имя и отчество солдата, Эдуард попытался разыскать сведения обо всех воинах с такими данными. И вскоре нашел очень похожий вариант.

- Я обнаружил данные о солдате, который в письмах домой указывал, что воюет в воздушно-десантной части, то есть был парашютистом. А 126-й полк как раз был сформирован из воздушно-десантной части. То есть вероятность того, что это тот самый воин, очень велика, хотя стопроцентной гарантии я дать, конечно, не могу, - говорит Эдуард Солорев.

О воине было известно не так уж много: звали Кирсановым Сергеем Кузьмичом, родился в селе Анниковка Семеновского района Горьковской области, а его супруга Клавдия Семеновна проживала в городе Горьком на улице Агрономической в доме с несуществующим уже номером – вот, пожалуй, и все.

- Мы дали объявления о поиске в интернете, делали запросы в местные органы власти, в архивы. Но ничего толкового нам так и не ответили, - сетует Эдуард.

Зато, совсем неожиданно, спустя целый год родственники погибшего солдата нашлись благодаря статье в «Комсомолке».

«Это настоящее чудо!»

- Добрый вечер! Прочитали статью «Родственников героя, предвосхитившего подвиг героя Матросова, ищут в Нижнем Новгороде», где вы просите откликнуться родственников Кирсанова Сергея Кузьмича. Статья тронула до слез! Много раз заходили на сайт «Мемориал», хотели узнать хоть какую-нибудь информацию, но, к сожалению, результат был один – считается без вести пропавшим. Жена Сергея Кирсанова Клавдия Семеновна умерла, но есть дочка и много родственников! – такое письмо пришло на почту «Комсомолки» от потомков героя. А на следующий день в редакцию приехала и сама дочь Кирсанова, нижегородка Валентина Молосеева.

«Всю жизнь думала, что мой отец пропал без вести, а он оказался героем»: в Нижнем Новгороде нашлись родственники солдата, предвосхитившего подвиг Матросова Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

«Всю жизнь думала, что мой отец пропал без вести, а он оказался героем»: в Нижнем Новгороде нашлись родственники солдата, предвосхитившего подвиг МатросоваФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

- Я практически не помню отца, была совсем маленькой, когда он ушел на фронт, но всю жизнь я не теряла надежды узнать, что же на самом деле с ним случилось. Мы уж и в архивы обращались – все без толку, нам лишь дали бумажку «Пропал без вести». И вот – настоящее чудо! Мы собрались всей семьей, стали, наверное, в тысячный раз обсуждать, как нам найти информацию об отце. Сноха стала перебирать фотографии, а внук сказал – дай-ка в интернете еще разок поищу. И нашел вашу статью! – рассказала Валентина Сергеевна.

Но на достигнутом потомки героя останавливаться не собираются – теперь в планах посетить место гибели героя в Воронежской области и, чем черт не шутит, задокументировать официально факт подвига солдата.

- Мы хотим теперь дальше идти. Узнать надо, что да как. Мы с детьми настроены летом на могилу съездить. Уж даже посмотрели – 750 километров нам ехать, - говорит муж Валентины Владимир Молосеев.

Правда, именно на могилу попасть им вряд ли удастся – как выяснилось, где именно захоронен Сергей Кирсанов, на данный момент неизвестно.

- Мы знаем примерное место гибели Кирсанова, с точностью до сотни метров, - объясняет Эдуард Солорев. – Но в ближайших братских могилах Кирсанов не числится, хотя захоронен он, конечно же, там, где и совершил свой подвиг. Это знаменитый Осетровский плацдарм на границе Богучарского и Верхнемамонского районов, недалеко от федеральной трассы М-4 «Дон», у поворота на село Дерезовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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