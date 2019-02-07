Вдовец из Арзамаса отправился на шоу «Давай поженимся»

35-летний арзамасский предприниматель Вадим Колосунин пришел на шоу «Давай поженимся», чтобы найти своим детям новую маму. Выпуск с его участием показали по Первому каналу 5 февраля.

Вдовец из Арзамаса отправился за новой женой на Первый канал.35-летний мужчина пришел на передачу "Давай поженимся"

Первая жена Вадима умерла вскоре после рождения их второго ребенка. Роды оказались сложными: девочка появилась на свет раньше на два месяца и весила всего один килограмм. Домой мама с дочкой вернулись спустя три месяца, проведенных в реанимации. И вроде бы все было хорошо, женщина не жаловалась на здоровье, однако через год и три месяца она умерла. Врачи сказали, что причиной стало избыточное давление в легких.

35-летний бизнесмен ищет новую жену и маму двум своим детям.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Депрессия, угнетенное состояние - все это не миновало сильного с виду главу семейства. Чтоб как-то отвлечься, Вадим отправился на сайт знакомств, где встретил приятную женщину с ребенком.

- В 2017 году она переехала ко мне, и мы стали жить вместе, - рассказал Вадим.

31-летняя Александра решила покорить жениха танцем под российскую попсу.Фото: скрин с видео

Со слов жениха, новая жена хорошо относилась и к нему, и детям. Да только настоящую семью создать не удалось, и пара рассталась. За счастьем житель Арзамаса отправился на шоу «Давай поженимся».

- Вадим избегает вульгарных девушек в коротких юбках, которые сквернословят и пытаются обратить на себя внимание, - сообщил голос за кадром.

Однако первой претенденткой на сердце вдовца стала 31-летняя Александра, появившаяся в студии на высоченных каблуках и платье, демонстрирующем ее стройные ноги. Наряд показался девушке недостаточно откровенным, и для сюрприза - танца под российскую попсу - она переоделась в более соблазнительное платье.

- Девушка интересная, веселая. Но чего-то более конкретного сказать не могу, - признался Вадим, когда невеста скрылась за кулисами.

- А я могу. Ей 31 год, у нее впереди прекрасная свободная жизнь. Я не вижу ни одной причины, чтобы Александра рассталась с короткими юбками, - заявила телеведущая Лариса Гузеева.

28-летняя Александра отправилась с Вадимом в "поход"Фото: скрин с видео

Следом в студии показалась 28-летняя Анастасия из Санкт-Петербурга. Ее сюрприз произвел впечатление и на жениха, и на его друга, и даже не придирчивых телеведущих. На сцене появились палатка, гитара, пледы и прочие вещи, пригодившиеся в походе.

- Знаю, что ты любишь рыбалку, а, значит, находиться на природе. Я тоже очень люблю природу, - сообщила девушка. - Это будет наш первый «поход» с палаткой.

А после они дуэтом исполнили главную походную песню - «Изгиб гитары желтой».

- У нее на лбу написано «Хорошая женщина». Надо брать, - посоветовала Лариса Гузеева.

30-летняя Татьяна из Нижнего Новгорода не покорила сердце ВадимаФото: скрин с видео

Третьей невестой оказалась 30-летняя нижегородка Татьяна, мечтающая о работе на Первом канале. Она решила покорить предпринимателя энергичным танцем.

- Честно говоря, я тоже так умею танцевать, - не сдержалась Гузеева. - Но такая веселая.

Вадим согласился: невеста и впрямь жизнерадостная. Да к тому же высокая, с хорошей фигурой. Собственно, ее-то и рекомендовала главная сваха отечественного телевидения Роза Сябитова. А вот две остальные ведущие проголосовали за Анастасию. Однако жених не прислушался ни к одному из мнений, и в итоге ушел со съемок без невесты.