Далматинец из Дзержинска перепел Николая Баскова

Жительница Дзержинска Ольга Гарнова опубликовала видео, на котором ее далматинец Тутти выводит рулады под рекламу сока. Точное попадание в ноты восхитило не только подписчиков Ольги, но и самого Николая Баскова, являющего лицом того самого напитка. Забавный видеоролик певец выложил в своем Инстаграме.

nikolaibaskov Ну всё, как теперь спать

- Ну все, как теперь спать, - написал артист.

Поклонники Баскова также оценили старания пятнистой девочки и отметили, что из них мог бы выйти отличный дуэт.

- Коленька, дорогой! Народ тебя обожает и любит, а теперь и собаки подпевают, - написала palna03.

- На все, Николя. Женщин России покорил, теперь и представители фауны ваши поклонники, - добавила fokinavalentina740.

olga_garnova Тутти собственной персоной

- Перепел Баскова! Золотой собачий голос России! - пошутила helena9j.

- Надо брать на подпевки, - считает miss.ekimova67.

olga_garnova Тутти и Басков) на этот раз специально включили рекламу

Хозяйка Тутти рассказала, что видео не постановочное. Просто случайно стала снимать собаку, а в этот момент по телевизору как раз запел Николай Басков. Так получился дуэт. Кстати, сама Ольга певица, поэтому ничего удивительного в способностях далматинца нет.

- Она поет почти всегда, когда гармошку беру или когда слышит оперу, - призналась женщина.