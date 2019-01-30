Нижегородец спел в подземном переходе, чтобы попасть на концерт группы «Руки Вверх»
Популярная группа «Руки Вверх» запустила челлендж, по окончании которого победителю достанутся билеты на концерт. Все, что для этого надо, спеть песню «К черту эту гордость» и записать на нее безумный клип. Поучаствовать в челлендже решил житель Нижнего Новгорода Владислав Минеев.
Нижегородец спел в подземном переходе, чтобы попасть на концерт группы «Руки Вверх».
История в видеоролике начинается дома у главного героя. Вся семья сидит за обеденным столом. И вот жена спрашивает мужа, где же билеты на «Руки Вверх».
- Какие билеты? Дома купить еду не на что. На последние тебе стол накрыл. Совесть-то имей! - огрызнулся мужчина.
А без билетов никак, и Владиславу приходится идти на крайние меры - спуститься в подземный переход, чтобы подзаработать деньжат. Под землей певца встретили позитивно: он пел, публика пританцовывала.
- К черту это гордость, ты забудь про скромность… - затянул глава семейства.
Старания его были не напрасны, и к вечеру супруга получает заветные билеты.
Творение нижегородца разлетелось по соцсетям и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.
- Огонь вообще. Молодец, - написала Ксения Кузьминова.
- Красава! Не каждый осмелится на такой поступок, - добавил Василий Секачев.
- Если нет денег, надо работу искать, а не в переходах побираться, - считает Владимир Кисельников.
- Позорится ради халявного билетика на концерт… - прокомментировал Максим Иванов.
Тем временем видео нижегородца появилось на официальной странице группы «Руки Вверх» «Вконтакте», и там ролик зашел на ура.
Ранее «Комсомолка» писала про 17-летнюю модель Анастасию Молькову, которая выложила неоднозначное видео, чтобы стать ведущей «Орла и Решки». В нем она заявила, что Нижний Новгород является не только столицей шаурмы, но и стрипклубов.
ИСТОЧНИК KP.RU