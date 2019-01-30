Популярная группа «Руки Вверх» запустила челлендж, по окончании которого победителю достанутся билеты на концерт. Все, что для этого надо, спеть песню «К черту эту гордость» и записать на нее безумный клип. Поучаствовать в челлендже решил житель Нижнего Новгорода Владислав Минеев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/689118" frameborder="0"></iframe> Нижегородец спел в подземном переходе, чтобы попасть на концерт группы «Руки Вверх».

История в видеоролике начинается дома у главного героя. Вся семья сидит за обеденным столом. И вот жена спрашивает мужа, где же билеты на «Руки Вверх».

- Какие билеты? Дома купить еду не на что. На последние тебе стол накрыл. Совесть-то имей! - огрызнулся мужчина.

А без билетов никак, и Владиславу приходится идти на крайние меры - спуститься в подземный переход, чтобы подзаработать деньжат. Под землей певца встретили позитивно: он пел, публика пританцовывала.

- К черту это гордость, ты забудь про скромность… - затянул глава семейства.

Старания его были не напрасны, и к вечеру супруга получает заветные билеты.

Творение нижегородца разлетелось по соцсетям и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

- Огонь вообще. Молодец, - написала Ксения Кузьминова.

- Красава! Не каждый осмелится на такой поступок, - добавил Василий Секачев.

- Если нет денег, надо работу искать, а не в переходах побираться, - считает Владимир Кисельников.

- Позорится ради халявного билетика на концерт… - прокомментировал Максим Иванов.

Тем временем видео нижегородца появилось на официальной странице группы «Руки Вверх» «Вконтакте», и там ролик зашел на ура.

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