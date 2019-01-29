«Нижний Новгород - столица стрипклубов»: Модель выложила неоднозначное видео, чтобы стать ведущей «Орла и Решки»

Те, кто хотя бы раз смотрели передачу «Орел и Решка» на телеканале «Пятница», мечтали побывать в роли ведущего: заполучить золотую карточку, арендовать дорогущий автомобиль, чтобы разъезжать на нем по Парижу, Риму или Лос-Анджелесу, обедать в лучших ресторанах города и останавливаться в люксовых гостиничных номерах. И вот недавно телеканал объявил о поисках нового ведущего - дерзкой и юной звезды в возрасте от 15 до 20 лет. Под это описание вполне подходит 17-летняя инста-блогер Анастасия Молькова из Нижнего Новгорода, которая то и дело балует подписчиков (а их у нее 326 тысяч!) своими снимками в нижнем белье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/688844" frameborder="0"></iframe> 17-летняя нижегородка записала неоднозначный видеоролик, чтобы стать ведущей "Орла и Решки".

Чтобы попасть на кастинг, девушка записала небольшое видео о родном городе в стиле популярного шоу и выложила в соцсетях.

- Привет, меня зовут Настя. Мне 17 лет, и я никогда не была за границей, - призналась блогер. - Поэтому мне кажется, что я неплохо подойду в качестве ведущей «Орла и Решки». Ведь мои эмоции будут максимально искренними. И сегодня вы узнаете о Нижнем Новгороде чуточку больше.

bupsikitty В 17 лет Настя Молькова уже популярный инста-блогер

Первое, что девушка решила показать в своем ролике, - Чкаповская лестница. Подъем по 560 ступеням самой длинной лестницы в России оказался для Насти нелегким испытанием.

- Родить можно, пока поднимаешься, - тяжело выдохнула инстаграмщица.

Она доложила, что в День России на лестнице устраивают забег, победителю достается автомобиль. Соревнования проходят семь лет подряд, и каждый раз машину выигравает один и тот же человек.

- Может, кто-нибудь уже побьет этот рекорд? Не зажрался он там с семью автомобилями? - поинтересовалась Настя.

bupsikitty В своем Инстаграме девушка выкладывает очень смелые, порой вызывающие снимки

Отобедать девушка решила шаурмой со Средного. По ее словам, именно это блюдо «славит наш город».

- Нижний даже называют столицей шаурмы, - гордо заявила нижегородка.

Также в ролике упоминается аэропорт «Стригино». Инста-блогер оговорилась, что решила показать его не потому, что Нижний скучный и неинтересный, а потому что аэропорт в нем «такой современный, свежий».

- Нет, я, конечно, могла провести вас по нижегородским стрипклубам, потому что Нижний считается столицей не только шаурмы, но и стрипклубов. Но подумала, что это уже слишком, - заключила Настя.