Экс-депутат нижегородской гордумы Сергей Каргин зазывает к себе на массаж за шаурму

Бывший депутат городской думы Нижнего Новгорода Сергей Каргин решил перепрофилироваться – теперь он делает массаж за чисто символическую плату: кофе и шаурму. Об этом Сергей Каргин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Есть хорошие новости, прокачиваю навыки массажиста (да-да, не только кроссфит в моей голове). Как-то я проспорил шпагат в зале, «почти» сел, но все-таки несколько сантиметров разделяли до цели, но это я «маме своей расскажу». В наказание делал 17 массажей ребятам из зала. Все были рады записать свое имя на доску и ждать своей очереди, а уже после говорили: «У тебя так круто получается, Серег, продолжай и не останавливайся». Я не остановился. Итак, если хочешь расслабиться и кайфануть, чтобы тебя хорошенько промяли – пиши мне, и я приеду и сделаю, но давай договоримся сразу, что массаж будет не бесплатным, мой чек 200 рублей (большая шавуха + кофе). Цена, как вы понимаете, чисто символическая, мне нужен опыт, а также, чтобы была ответственность, ведь я планирую развиваться в этом направлении, - написал Сергей Каргин.

Между тем, на заседании городской думы 30 января как раз был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Сергея Каргина. Депутаты проголосовали «за» единогласно – все 34 присутствовавших народных избранника. А вот сам Сергей Каргин на свое последнее заседание в качестве депутата не явился.

Напомним, Сергей Каргин баллотировался в гордуму Нижнего Новгорода в 2015 году по соседнему округу с перевозчиком Дмитрием Каргиным, пользующимся в городе популярностью. В итоге одной лишь фамилии хватило для того, чтобы победить.