2019-01-28T13:08:37+03:00
Общество

«Мёр, мёр и отмёр»: Нижегородская «училка» пристыдила телеведущих за неправильное произношение глаголов

В новом выпуске досталось и магистру «Что? Где? Когда?» Андрею Козлову [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Блогер продолжает разбор ошибок российских телеведущихБлогер продолжает разбор ошибок российских телеведущихФото: скрин с видео
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- Я не могу спокойно слушать неграмотную речь телеведущих! - с этого крика души Татьяны Гартман начинается новый выпуск шоу «Училка vs ТВ» на YouTube-канале. Нижегородская учительница напомнила, что в старину глагол обозначал любое слово, а не только часть речи, отвечающую на вопрос «что делать?»

Новый выпуск своего шоу нижегородская "училка" посвятила глаголам.Блогер продолжает разбирать ошибки российских телеведущих

- Сейчас мы послушаем, как ведущие глаголом жгут сердца людей! Во всяком случае, мое сердце они некоторыми глаголами выжгли, - призналась блогер.

Первым под раздачу попал журналист телеканала Russia Today Илья Петренко, отличившийся на пресс-конференции Владимира Путина.

- Чтобы облЕгчить процедуру получения российского гражданства для украинцев… - сказал молодой человек.

- Не облЕгчить, а облегчИть. Без вариантов! Ни в одном словаре альтернативного ударения нет, а запомнить это поможет вот такой стишок: «Надо рану залечИть и страданья облегчИть», - советует Татьяна Гартман.

Досталось и ведущему Первого канала Анатолию Кузичеву, который оригинально проспрягал глагол «отмереть».

- … к кинематографу, который должен был с приходом телевидения отмереть. А он не отмЁр, - заявил телеведущий.

«Училку» такой расклад дел поставил в тупик. Она затруднилась предположить, откуда в слове «отмер» взялась буква «ё».

- Нет ее ни в одной форме слова. Если только «мёр, мёр и отмёр». Но правильно говорить, конечно же, Отмер, - настаивает нижегородка.

Ведущая телеканала «Россия 24» Екатерина Гринчевская не справилась с другим глаголом. Вместо «Избрана», она сказала «избранА». Хотя, по словам «училки», раньше вариант Екатерины был допустим, но сейчас возможен только с ударением на «и».

Не обошлось в новом выпуске без упоминания известного знатока и ведущего программы «Брэйн ринг» на НТВ Андрею Козлову.

- А во что превращается только пять процентов энергии при откупОривани бутылки? - задался вопросом магистр «Что? Где? Когда?»

- ОткУпоривание - это отглагольное существительное, и у дарение в нем всегда на «у», как и в самом глаголе, - объяснила Татьяна Гартман.

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