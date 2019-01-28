«Мёр, мёр и отмёр»: Нижегородская «училка» пристыдила телеведущих за неправильное произношение глаголов
- Я не могу спокойно слушать неграмотную речь телеведущих! - с этого крика души Татьяны Гартман начинается новый выпуск шоу «Училка vs ТВ» на YouTube-канале. Нижегородская учительница напомнила, что в старину глагол обозначал любое слово, а не только часть речи, отвечающую на вопрос «что делать?»
Новый выпуск своего шоу нижегородская "училка" посвятила глаголам.Блогер продолжает разбирать ошибки российских телеведущих
- Сейчас мы послушаем, как ведущие глаголом жгут сердца людей! Во всяком случае, мое сердце они некоторыми глаголами выжгли, - призналась блогер.
Первым под раздачу попал журналист телеканала Russia Today Илья Петренко, отличившийся на пресс-конференции Владимира Путина.
- Чтобы облЕгчить процедуру получения российского гражданства для украинцев… - сказал молодой человек.
- Не облЕгчить, а облегчИть. Без вариантов! Ни в одном словаре альтернативного ударения нет, а запомнить это поможет вот такой стишок: «Надо рану залечИть и страданья облегчИть», - советует Татьяна Гартман.
Досталось и ведущему Первого канала Анатолию Кузичеву, который оригинально проспрягал глагол «отмереть».
- … к кинематографу, который должен был с приходом телевидения отмереть. А он не отмЁр, - заявил телеведущий.
«Училку» такой расклад дел поставил в тупик. Она затруднилась предположить, откуда в слове «отмер» взялась буква «ё».
- Нет ее ни в одной форме слова. Если только «мёр, мёр и отмёр». Но правильно говорить, конечно же, Отмер, - настаивает нижегородка.
Ведущая телеканала «Россия 24» Екатерина Гринчевская не справилась с другим глаголом. Вместо «Избрана», она сказала «избранА». Хотя, по словам «училки», раньше вариант Екатерины был допустим, но сейчас возможен только с ударением на «и».
Не обошлось в новом выпуске без упоминания известного знатока и ведущего программы «Брэйн ринг» на НТВ Андрею Козлову.
- А во что превращается только пять процентов энергии при откупОривани бутылки? - задался вопросом магистр «Что? Где? Когда?»
- ОткУпоривание - это отглагольное существительное, и у дарение в нем всегда на «у», как и в самом глаголе, - объяснила Татьяна Гартман.
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