"Это был полный игнор": Ольга Бузова отказалась от встречи с фанатами в Дзержинске

После насыщенного отпуска в Куршевеле певица Ольга Бузова с головой окунулась в работу. И первым городом, куда телеведущая "Дома-2" отправилась со спектаклем "Мужчина нарасхват", стал Дзержинск. С поезда ее встречала толпа почитателей.

buzova86 Я уже забыла каково это - приезжать туда, где тебя ждут.

- Я уже забыла каково это - приезжать туда, где тебя ждут. Спускаюсь с перрона, и мои уже встречают меня с цветами и подарками. Спасибо, мои хорошие, - написала певица в Инстаграме.

buzova86 Дзержинск это было так круто! Спасибо за вашу отдачу и аплодисменты!

Еще больше цветов и подарков было после спектакля. Звезда тут же опубликовала новый пост, в котором поблагодарила внимательных зрителей.

- Спасибо, Дзержинск. Полный зал. Кайф! Мы играли и старались для вас. Расскажите, кто был? Делитесь впечатлениями, - обратилась Ольга к подписчикам.

buzova86 Спасибо, Дзержинск. Полный зал. Кайф!

Ну, как говорится, сама напросилась. Нет, в целом комедия пришлась по душе дзержинскому зрителю, а вот поведение артистки после спектакля вызвало шквал негодования.

- Олечка, ты супер. Но мы были очень расстроены, что не смогли тебе подарить цветы. Десять минут в конце представления можно было выделить на поклонников. Ведь мы так тебя ждали, - написала irishka.khokhlova.

- Это был полный игнор своих фанатов. Только на камеру: "Я вам люблю, вы моя жизнь…" Десять минут - это так много? Лучше спрятаться за букет цветов, опустить глаза и сказать, что у нас самолет, а сама на поезд бежит, - добавила ras.svetlana.

- В "Сториз" так мило всех благодарите, а уделить "своим" людям лишние пять минут не смогли. Люди стояли с букетами и даже передать было не через кого. Все ушли грустные и разочарованные, - сообщила olia21.

batalov_andrew Утром я встречал Олю на перроне вокзала Дзержинска и вручил ей подарок - мягкую игрушку.

Все, да не все. Андрей Баталов, к примеру, вручил любимой певице плюшевого зайца, фото с которым она выложила в своем микроблоге! (и даже увезла в Москву)

- Меня все спрашивают, почему я с ней не сфотографировался. Отвечаю: она садилась в машину, и ей уже было некогда, - признался молодой человек.

Житель Дзержинска также отметил, что в жизни Ольга очень худенькая.

Реакция певицы на раздосадованные комментарии поклонников не заставила себя ждать. Едва войдя в поезд до Москвы, она опубликовала видео, в котором объяснила, почему ей пришлось отказаться от встречи с фанатами.

- Мы очень торопились после спектакля с машины на поезд. Даже не успели покушать. Любимые, не всегда удается уделить должного внимания вам. Я из-за этого переживаю. Но самый лучший подарок вам - это эмоции, которые вы получили от просмотра замечательного спектакля, - заявила Ольга.