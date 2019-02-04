Участница шоу «Взвешенные люди», похудевшая на 74 килограмма, теперь на глазах у зрителей избавляется от лишней кожи

Потерять половину своего веса? Легко! Так решила 180-килограмовая жительница Выксы Елена Садикова и произвела фурор на шоу «Взвешенные и счастливые люди», потеряв 74 килограмма за полтора месяца. Собственное преображение настолько захватило Елену, что она не смогла остановиться и приняла участие в новом телепроекте – шоу «Красота на миллион», в ходе которого участникам делают пластические операции, избавляя их от лишнего жира. Елене предстоит пять или шесть операций, одна из которых уже сделана.

Мечты сбываются

После телешоу «Взвешенные и счастливые люди» обычная многодетная мама из Выксы стала настоящей телезвездой. Теперь Елена Садикова не просто стоит у плиты и растит детей, она ведет страничку в Instagram, ее приглашают на различные презентации и мероприятия, а на улице к ней подходят незнакомые люди, восхищаясь ее упорством.

Елена Садикова с любимыми дочкамиФото: СОЦСЕТИ

После телешоу Елена продолжила заниматься спортом и перешла на здоровее питание. В результате за несколько месяцев она сбросила в общей сложности 86 килограммов. Но потерять вес - это только полбеды: килограммы уходили, а кожа никуда не девалась. Никакие физические нагрузки не могли заставить ее уменьшиться.

- После проекта у меня, конечно, были мысли об операции, но увидев цены, я поняла, что не смогу сама за них заплатить, - призналась Елена «Комсомолке».

Зарплаты в Выксе маленькие, да и сама Елена находилась в декрете после рождения третьей дочки. Многодетная семья не могла себе позволить потратить несколько сотен тысяч рублей на преображение мамы. Но отступать Елена не собиралась.

- Мы отдыхали в Краснодарском крае и ездили к дольменам. Там я загадала желание, чтобы мне были посланы люди, которые помогут сделать эти операции, - вспоминает Елена.

И желание сбылось – она попала на новое шоу.

Первая операция состоялась в середине декабря 2018 года. В течение шести часов хирурги колдовали над телом Елены. И в результате с живота было срезано восемь килограммов кожи!

- Я, наконец, избавилась от этого ужасного фартука, - засмеялась Елена. – Теперь я могу надеть короткие стильные пиджачки, красивые платья.

По условиям конкурса, все участники должны были раздеваться перед камерой и демонстрировать все изъяны своего тела.

Елена Садикова до первой пластиеской операцииФото: СОЦСЕТИ

- Стесняться? Это на первом проекте я стеснялась и рыдала. Однажды, когда меня попросили показать свой живот, со мной была истерика. А теперь я уже ничего не стесняюсь, - уверено сказала Елена. – Ну что вы увидите нового для себя? Поэтому раздеться для меня не проблема.

К тому же у Елены есть колоссальная поддержка родственников: муж всегда готов подбодрить, сестра мужа уговаривала не раскисать и не уходить с первого проекта, когда было особенно тяжело, свекровь всегда готова помочь с детьми, когда Елена уезжает на съемки или операции в Москву, а средняя дочка Кэри во всем стремится походить на маму, чем очень вдохновляет Елену.

Верной дорогой идете, товарищи!

В будущем Елене Садиковой предстоит сделать еще несколько операций: подтяжка груди, рук, ног и в завершении еще одна корректировка живота.

- Конечно, все это тяжело и страшно ложиться на операции, но ведь и результат будет просто шикарный! Я буду настоящей красоткой! – смеется Елена.

Каждая пластическая операция стоит немало.

- Когда я спросила про цену, мне ответили, что все преображение – это квартира в Подмосковье, - сказала Елена.

Деньги немалые, а потому Елена старается получить максимальный результат. Для идеального образа одним пластических операций недостаточно, необходимо еще похудеть.

Елена Садикова до участия в первом проекте и сегодняФото: СОЦСЕТИ

- Через два месяца мне предстоит еще одна операция – будут удалять лишнюю кожу со спины. К этому моменту надо бы еще похудеть, - мечтает Елена. – килограмм бы 15 сбросить, а в идеале – 20.

И для упорной Елены это не просто слова. Ей действительно под силу это сделать. Она активно занимается спортом, даже танец живота начала осваивать, и строго следит за своим питанием: только полезные продукты и режим приема пищи. По словам Елены, все это дает отличные результаты, так что сбросить еще 15 килограмм ей вполне под силу.

А для того чтобы было нескучно, Елена организовала марафон по похудению.

- Мы организовали его вместе с тренером по правильному питанию, - рассказала Елена. – Мы хотим показать, что такое правильное питание, выработать правильное отношение к еде. У нас есть закрытая группа, где все делятся своими достижениями и проблемами.

Своей энергией Елена заряжает всех вокруг. Рядом с ней кажется, что справиться можно с любыми трудностями, главное – это начать действовать.