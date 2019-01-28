В 2019 году быстрый интернет придет в отдаленные деревни Нижегородской области

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин посетил Нижний Новгород с рабочим визитом, в рамках которого провел встречу с местными СМИ. Вместе с директором макрорегиона «Волга» Равилем Хайбуллиным они рассказали о том, как будет развиваться сеть мобильного интернета в регионе.

Нижегородская область в прошлом году стала одним из приоритетных регионов в части развития сети Tele2. За 2018 год общее количество базовых станций оператора в регионе увеличилось более чем на 40%, а LTE-сеть выросла на треть.

В результате, интернет-серфинг теперь доступен более чем 2 млн 900 тыс. жителей в 4000 населенных пунктах Нижегородской области. А это 95% населения региона. Голосовой связью 2G могут пользоваться 99% нижегородцев и жителей области.

- Наша приоритетная задача на 2019 год – обеспечить комфортное пользование услугами сотовой связи и мобильным интернетом максимальному числу наших абонентов, - отметил Равиль Хайбуллин.

Акцент в дальнейшем развитии сети компания будет делать на небольших населенных пунктах, чтобы даже в самых маленьких и отдаленных поселках можно было серфить в интернете с мобильного устройства на высоких скоростях. Оператор планирует увеличить количество базовых станций 4G в 2,2 раза и сравнять LTE-покрытие в регионе с текущим покрытием голосовой сетью.

Директор макрорегиона «Волга» не оставил без внимания и открывшуюся в прошлом году станцию нижегородского метро «Стрелка». Оператор планирует обеспечить хорошей связью пассажиров, которые уже привыкли пользоваться Tele2 на других станциях. Конкретных сроков Хайбуллин не назвал, но подчеркнул, что работа ведется.

Сергей Эмдин, в свою очередь, рассказал о том, что компания планирует и дальше активно развивать сеть 4G в регионах РФ.

- В среднем потребление мобильного интернета в нашей сети ежегодно удваивается. И в части расширения покрытия мы тоже не останавливаемся: покрываем сетью дороги, малые населенные пункты, и этот процесс, наверное, никогда не закончится, потому что жизнь не стоит на месте, потребности пользователей растут. И мы продолжим инвестировать, в том числе в Нижегородскую область.