«Комсомолка» накормила голодных студентов

Как быстро, а главное недорого устроить обед на десять персон? Правильно, сделать бутерброды! И лучше всех в них знают толк нижегородские студенты - ведь для них это блюдо давно стало традиционным. Бутерброды с овощами, с колбасой, с горчицей и соусами – все это накануне Татьяниного дня смогли приготовить и попробовать учащиеся нижегородских учебных заведений в рамках акции «Накорми голодного студента», которая состоялась в пресс-центре «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде».

- Сегодня «Комсомолка» вместе со своими партнерами подготовила для лучших студентов Нижнего Новгорода необычную акцию «Накорми голодного студента», - пояснил редактор радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» Алексей Казаковцев. – Это дегустация с необычными конкурсами и подарками от наших партнеров.

Команда НГЛУ имени ДобролюбоваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Участниками акции стали студенты сразу четырех нижегородских учебных заведений: НГСХА, НГЛУ им. Добролюбова, нижегородского гуманитарно-технического колледжа и колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления. Каждой команде предстояло пройти через два конкурсных этапа. В первом из них студенты должны были приготовить самый необычный бутерброд. Но каким бы ни был бутерброд, главным его составляющим является хлеб, причем отменного качества – от ЗАО «Арзамасский хлеб».

В настоящее время это успешное, динамично развивающееся предприятие в сфере производства хлебобулочных и кондитерских изделий, продукция которого представлена в Нижнем Новгороде, Нижегородской области и Республике Мордовия. На ЗАО «Арзамасский хлеб» постоянно модернизируется производственная база, ежедневно осуществляется контроль качества входящего сырья и упаковки, контроль качества готовых изделий, - рассказывают представители компании. – Вся продукция, как хлебобулочная, так и кондитерская отвечает требованиям европейского уровня.

Кстати, сейчас на предприятии освоено более двухсот наименований хлебобулочной и кондитерской продукции. В число этого ассортимента входят и диетические изделия, и постная продукция, широкое разнообразие сдобных и слоеных изделий.

«Комсомолка» накормила голодных студентовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Для производства наших изделий используется сырье без химических добавок и ГМО, пагубно влияющих на здоровье людей. Именно поэтому в число потребителей нашей продукции входят люди самых разных возрастов, уровня доходов и социальных групп, - рассказывают представители предприятия.

Надо сказать, что бутерброды из «Арзамасского хлеба» действительно получились просто загляденье: с домиками, похожими на альпийские деревеньки, с улыбающимися мордочками, с овощной бомбой, украшенной листьями салата. А одна команда и вовсе умудрилась сделать настоящий «живой бутерброд».

Команда нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управленияФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- А я люблю бутерброды с горчицей и хреном, - заявил один из участников соревнований Николай.

Таким любителям бутербродов «погорячее» не обойтись без продукции еще одного спонсора акции - компании «ГвинПин».

- Наша группа компаний работает на российском рынке с 1998 года. За это время наша продукция зарекомендовала себя как оптимально удовлетворяющая всем основным запросам потребителей и продавцов, - рассказывают представители компании. – Представительства компании имеются в 30 регионах России, и везде отмечают отменное качество нашей продукции. Таких результатов нам удалось добиться благодаря собственной лаборатории, которая тщательно следит за качеством выпускаемой продукции. Сейчас мы выпускаем больше 150 наименований продукции по восьми товарным группам: соусы, кетчупы, томатная паста, приправы, повидло, соки, макаронные изделия, майонезные соусы и Horeca.

«Комсомолка» накормила голодных студентовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кстати, все это разнообразие можно было увидеть и на акции «Накорми голодного студента». Благодаря продукции компании «ГвинПин» студентам удалось добавить «перчинку» во все свои бутерброды.

- Быть в жюри такого конкурса – одно удовольствие. Все ребята очень яркие, креативные, с интересными творческими идеями, - восхищается председатель жюри коммерческий директор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Ирина Горячева. – Все мы в студенческие годы тоже любили бутерброды. Но качества продуктов с тех пор заметно изменилось в лучшую сторону.

Команда нижегородского гуманитарно-технического колледжаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В рамках второго этапа конкурса участникам предстояло съесть на скорость слоечки от ЗАО «Арзамасский хлеб». И вот тут смогли накормить уже даже самых голодных студентов.

- Я, конечно, в восторге от этой акции, - радуется студентка 4 курса НГСХА Анна Кабанина. – Здесь было очень весело и интересно. Раньше мы никогда в таких конкурсах не участвовали, но теперь обязательно придем снова.

Конечно, жевать булки на скорость да еще всухомятку довольно проблематично. И тут лучшими помощниками оказались товары от компании «Витан».

«Комсомолка» накормила голодных студентовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Напитки «Витан» - это качественный прорыв в создании многофункциональных безалкогольных газированных напитков, - рассказывают представители компании. – Все они созданы на основе натурального растительного сырья, которые содержат антиоксидантные соединения и микроэлементы. По сути, эти напитки являются продуктом двойного действия, которые одновременно и освежают, и оздоравливают. Аналогов им нет нигде в России. Учитывая, что эти напитки обладают антиоксидантным действием, при регулярном потреблении они способны противостоять разрушительным действиям свободных радикалов, которые образуются от внешних факторов – загрязненности воздуха, дыма сигарет, стрессов, солнечного облучения, напряженной работе за компьютером и с сотовым телефоном.

Команда НГСХАФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ну, а для тех, кто не относит себя к числу любителей газированных напитков, на мероприятии в изобилии была представлена «Городецкая вода». Она добывается вдалеке от шума мегаполисов, в старинном городе Городец. Сочетание прекрасного химического состава воды и новейшего оборудования по водоподготовке и розливу позволяет донести ее в том виде, в каком она была добыта. Вкус этой воды отличается необычайной мягкостью и легкостью, что подтверждает природное происхождение воды.

«Комсомолка» накормила голодных студентовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

КСТАТИ

Победителями акции «Накорми голодного студента стали:

1 место – НГСХА

2 место – НГЛУ

3 место - нижегородский гуманитарно-технический колледжа и колледж теплоснабжения и автоматических систем управления