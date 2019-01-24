«Через два месяца затрещало по швам»: Жители Балахны жалуются на разваливающиеся новостройки

Стены в подъездах пеноблочных трехэтажек на Ветлянской улице в Балахне рассыпаются от малейшего прикосновения. Раз - и штукатурка уже валяется под ногами. А ведь в эти новостройки в 2014 году въехали жители расселенных ветхих домов, среди которых - сироты и инвалиды.

Так выглядят стены подъездов в двух новостройках в Балахне.Фото: СОЦСЕТИ

- Мы въехали в новый дом, и где-то через два месяца все начало трещать по швам. В ванной тянет сквозняками, в туалетах нет вытяжек. Говорят, что разрушается кладка, да так, что в некоторых квартирах видно утеплитель. А по пеноблокам течет вода, - рассказала местная жительница Наталья Клочкова.

Жители обращались к местным властям, но тщетно. Говорят, выслушали, пометили что-то там в журнале и отправили домой.

- А дом еще год на гарантии, в следующем году все придется делать за свой счет, - сокрушается Наталья.

Штукатурка сыпется при малейшем прикосновении.Фото: СОЦСЕТИ

По информации «Гражданского патруля», занимающегося правовой самозащитой, фундамент у новостроек №7 и 8 по Ветлянской улице начал проваливаться. Штукатурка в подъездах осыпается, стены в квартирах потрескались и отсырели так, что обои потихоньку отваливаются. Вдобавок ко всему окна установлены неправильно - не заделаны пенкой, поэтому покрылись плесенью, заключили независимые эксперты.

- Неразумная экономия на строительстве может в любой момент привести к катастрофе. Далее будут судебные разбирательства, следствие, но лучше все изначально делать на совесть. Мы обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту нарушений в строительстве данных домов, - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» в Нижнем Новгороде Игорь Абросимов.

Дома на Ветлянской улице были введены в эксплуатацию в 2014 году.Фото: СОЦСЕТИ

В региональном министерстве «Комсомольской правде» сообщили, что разрешения на ввод в эксплуатацию этих двух домов были выданы в сентябре 2014 года. А четыре года спустя в администрацию Балахнинского муниципального района обратилась управляющая компания ООО «Коммунальщик», заявившая о необходимости проведения работ по устранению выявленных нарушений. Речь шла о ремонте отмостки по периметру обоих домов, ремонте штукатурного и отделочного слоев в подъездах, коридорах и нескольких квартирах, замазывании щелей между блоками на стенах подвального помещения, а также ремонте кровли над пятью квартирами.

- По законодательству на построенные объекты распространяются гарантийные обязательства застройщика, срок действия которых еще не истек, - обратили внимание в минстрое.

Местные власти не раз требовала от застройщика устранить нарушения. Работы предстояло выполнить в мае 2018 года, однако ничего сделано не было.

- Администрация ведет претензионную работу по отношению к застройщику. В ближайшее время будет определена стоимость затрат для проведения ремонта. Возможная причина, приведшая к разрушению окрасочного и штукатурного слоя на стенах подъездах и коридорах - нарушение технологии при производстве отделочных работ, - добавили в профильном министерстве.