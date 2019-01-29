После интервью с Путиным слепую нижегородку пригласили в МГУ

Могли ли вы представить, что незрячий человек может стать призером Кубка России по плаванию, прыгнуть с парашютом и взять интервью у президента РФ Владимира Путина? Нижегородке Регине Парпиевой это удалось. В свои 17 лет она стала настоящей знаменитостью, после чего лучшие вузы страны стали наперебой приглашать ее учиться. Корреспонденты «Комсомольской правды» съездили в гости к Регине и ее маме Гульнаре в небольшую деревушку Редькино, что в 35 километрах от Нижнего Новгорода.

Фотография помогла в лечении

Глядя на Регину, очень сложно поверить, что она ничего не видит - у нее живые глаза, и при разговоре кажется, что она смотрит на тебя очень внимательно. Но проблема не только в том, что Регина ничего не видит. Ее слепота связана с редкой генетической болезнью «оптикомиелит Девика», которая проявилось в восемь лет. Однажды проснувшись, девочка оказалась в кромешной темноте. Потом появились и другие симптомы - начали отказывать руки, потом ноги, исчезли даже глотательные рефлексы. С каждым днем ей становилось все хуже и хуже, а врачи не знали, что делать.

Фотография, которая спасла Регине жизньФото: Роман ИГНАТЬЕВ

И когда ребенок уже почти умирал, мама принесла лечащему врачу фотографию, на которой Регина сфотографирована вместе с братом Тимуром. И тогда врача осенило - трансплантация костного мозга. Это спасло Регине жизнь. Эта фотография теперь стоит на полке рядом с кроватью Регины.

Трансплантация костного мозга помогла ненадолго. Пять лет назад Регине снова сделали сложнейшую операцию - пересадили донорские клетки брата. После этого она пошла на поправку. Зрение, к сожалению, это ей не вернуло, но это не мешает маленькой хрупкой девушке, похожей на фарфоровую балерину, завоевывать мир.

Не видеть, но услышать президента

С завоеванием мира нужно немного подождать, а вот другие желания Регины уже начали сбываться. Так, она давно мечтала об интервью с президентом России Владимиром Путиным, и 20 декабря прошлого года мечта сбылась.

Во время интервью с Владимиром Путиным. Фото: 360tv

- О том, что будет интервью, мы узнали за неделю. За три дня приехали в Москву, где нас встретила Маргарита Симоньян (главный редактор телеканала Russia Today. - Прим. ред.), - вспоминает Регина. - Я подготовила целый лист вопросов. Почти все их она одобрила.

Регина очень волновалась, но Маргарите Симоньян удалось успокоить девушку настолько, что в кадре Регина выглядела профессионалом: ни оговорок, ни лишних слов - все четко и при этом легко и непосредственно. Даже для профессионального журналиста эта нелегкая задача.

В одно мгновение Регина стала звездой. После интервью девушку со старшим братом Тимуром и мамой Гульнарой ждала целая толпа журналистов, жаждущих расспросить ее о разговоре с президентом. Так что они, как и полагается настоящим звездам, пробирались на улицу через черный ход.

Регина плетет изумительных стрекоз. Такую же она подарила Владимиру ПутинуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Реагенты разъедают лапы собакам»

После интервью с Владимиром Путиным, где Регина сказала, что мечтает стать журналистом, ее позвали учиться сразу два известных вуза.

- Сначала была в Российском государственном социальном университете. Но мне там не очень понравилось, там занимаются только социальной журналистикой, а мне хочется заниматься разными темами. Хотя там есть все для инвалидов, - рассказала Регина. - Потом я была в университете Лобачевского. Здесь мне понравилось больше, и я уже думала, что будут сюда поступать. Но потом пришло письмо из МГУ.

Один из знаменитых вузов страны предлагал не только учиться, но и бесплатные курсы по подготовке.

- Они предложили возможность обучаться дистанционно, но Регина не хочет, она хочет жить в общежитии, ей хочется быть самостоятельной, хочется дружить и жить полноценной жизнью, - вздыхает мама.

Саму Регину не пугают никакие трудности. А вот мама переживает сильно.

- Кто-то дверь оставит открытой, кто-то таз бросит, лужа на полу, я уже молчу про пьяных ребят, - поделилась своими страхами Гульнара Парпиева. - Дома я сделала все, чтобы Регине было максимально удобно. А как она будет жить в общежитии? Я понимаю, что должна готовить себя к тому, что мне придется отпустить Регину. Но мне очень страшно.

Регина же больше думает о том, как трудно придется ее собаке-поводырю Арвину.

Любовь к Анвару не знает границФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В Москве улицы посыпают реагентами, которые разъедают лапы собакам, поэтому ему нужны будут специальные резиновые бахилы. Придется ездить на эскалаторе в метро, поэтому Арвина нужно научить перепрыгивать, чтобы он не повредил лапы. Ему придется выучить новый маршрут, - перечисляет Регина.

Гульнара Парпиева верит, что у Регины все получится.

- Ее мечты меня сначала пугали, а теперь я точно знаю, что с ее характером она сможет добиться всего, чего захочет, - сказала мама. - Она очень смелая, любит соревноваться. Ей нужна цель, и цель эта обязательно должна быть за гранью.

Дуэт с любимой собакой АрвиномФото: Роман ИГНАТЬЕВ

КСТАТИ

Сейчас Регина покоряет спортивный Олимп. В этом году она заняла второе место в Кубке России по плаванию среди слабовидящих и незрячих. Почти четыре месяца Регина с мамой ездили тренироваться в Дзержинск, пока не нашли тренера на Бору. Артем Воронов не только взялся тренировать Регину, но и смог подготовить ее к серьезным соревнованиям - Кубку России, где она заняла второе место.

Брат Тимур подарил Регине специальную полку для медалейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

СКАЗАНО

Уже в 11 лет Регина поведала маме о своей главной мечте.

- Когда я вырасту, я буду зарабатывать много денег, половину буду отдавать на благотворительность, а на вторую половину куплю корабль, - рассказала Регина. - Я найду единомышленника, мы поженимся и будем ходить по морям и океанам и собирать мусор. На берегу построим мусороперерабатывающий завод и будем весь мусор утилизировать.