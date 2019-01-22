«У нее все кости переломаны»: Собака откопала труп беременной нижегородки, убитой в свой День Рождения

Чудовищная история произошла на днях в Московском районе Нижнего Новгорода – там местная жительница, выгуливая собаку, обнаружила труп беременной женщины.

- Вышла погулять с собакой, и вдруг она начала копать сугроб, - рассказала в интервью телекомпании «Волга» нижегородка Вера Бальбачева. – Сначала оттуда вылетела женская сумочка, потом косметичка, а затем показались руки и ноги. Они были до такой степени вывернуты! Видно, что кости все переломаны – ее явно избивали.

Как оказалось, убитая женщина жила в этом же доме. Вместе со своим гражданским мужем они снимали квартиру на пятом этаже. В день убийства ей исполнилось 36 лет.

- Самое страшное, что она была беременна, - ужасаются местные жители. – Как только рука поднялась! Какой бы пьяный ни был, но так изуродовать тело – это надо чудовищем быть.

Первым, на кого пало подозрение, стал гражданский муж Светланы – 36-летний Александр.

- Мы в тот день отмечали ее День Рождения, - поначалу отнекивался мужчина. – Гуляния затянулись до трех часов ночи. Потом я ушел, а она осталась с нашими друзьями. Когда вернулся, ее уже не было.

Теперь все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам. Кстати, к делу уже подключился Следственный комитет. Сам мужчина уже признал свою вину.

- Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей», - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – По подозрению в совершении этого преступления задержан 36-летний сожитель погибшей.

По версии следствия, вечером 19 января в одной из квартир по улице Левинка Московского района подозреваемый избил потерпевшую, после чего женщина ушла из дома. На следующий день ее тело обнаружили на улице местные жители. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ее смерть носит криминальный характер.