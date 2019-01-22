«Я тебя ценю больше жизни, а ты меня нет»: 14-летняя девочка выпала из окна 8 этажа в центре Нижнего Новгорода

Сегодняшнее утро стало совсем недобрым для жителей улицы Горького – там в доме № 148 из окна восьмого этажа выпала 14-летняя девочка.

- Это все случилось около восьми утра, - рассказывает местная жительница Любовь. – Только рассветало, все пошли на работу – и тут труп. Она сама не из этого дома. Говорят, вроде бы с улицы Ковалихинской.

То ли девочка выпала случайно, то ли ее кто-то выбросил – сейчас разбирается следствие. К расследованию этого дела уже подключился Следственный комитет.

- Да, сейчас наши специалисты проводят доследственную проверку, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Рядом с открытой площадкой, откуда выпала девочка, появилась вот такая надпись.Фото: Василий КРОТОВ

Тем временем местные жители ломают голову над случившимся и предлагают собственные версии случившегося.

- Наверное, из-за несчастной любви, - предполагает жительница дома Людмила Викторовна. – Может быть, мальчик у нее в этом доме жил.

В пользу этой версии говорит и появившаяся в подъезде надпись – как раз рядом с открытой площадкой, откуда выпала девочка: «Я тебя ценю больше жизни, а ты меня нет».