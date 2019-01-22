2019-01-22T13:07:56+03:00
Происшествия

«Он похитил восемь человек»: Девять лет тюрьмы дали организатору нижегородского лже-реабилитационного центра для наркоманов

35-летнего Александра Сироткина обвинили в похищении человека, совершенном группой лиц
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Девять лет тюрьмы дали организатору нижегородского реабилитационного центра для наркомановДевять лет тюрьмы дали организатору нижегородского реабилитационного центра для наркомановФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Перевернутый вверх дном частный дом в пригороде Нижнего Новгорода, скрученные ОМОНом наркоманы и перепуганные родственники – летом 2017 года одной из главных новостей стало закрытие псевдореабилитационных центров в Нижегородской области. Одним из них стал центр в деревне Дуденево Богородского района.

- Следствием установлено, что в апреле 2015 года 35-летний нижегородец, ранее проходивший курсы реабилитации от наркозависимости, создал организованную преступную группу, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – В нее вошли как люди, завершившие аналогичные курсы, так и находящиеся в процессе реабилитации. Таким образом в противоправную деятельность он вовлек пять человек, один из которых стал руководителем преступной группы, а другие – ее участниками.

По версии следствия, участники группы похищали больных алкогольной и наркотической зависимостью и незаконно удерживали их на обособленной территории. При этом они получали ежемесячные выплаты от родственников похищенных под предлогом их излечения от наркомании.

- Чтобы создать видимость законности своих действий, ими было создано общество с ограниченной ответственностью, одним из видов разрешенной деятельности которого была социальная адаптация, - говорится в сообщении. – В общей сложности, с декабря 2016 года по июль 2017 года ими было похищено восемь граждан в возрасте от 46 до 23 лет. С родственников потерпевших ими было получено больше 300 тысяч рублей.

В ходе расследования этого уголовного дела один обвиняемый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение, еще двое – признали свою вину частично. Остальные вину так и не признали. Сам организатор преступной группы скрылся от следователей и объявлен в розыск.

- Приговором суда все участники группы признаны виновными. Руководитель группы Александр Сироткин приговорен к девяти годам в колонии строгого режима, Александр Колбасин – семи годам в колонии общего режима и Сергей Чернов – к 6 годам в колонии общего режима. Павел Горбушин приговорен к четырем годам в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, это не единственный реабилитационный центр, закрытый в этот период на территории Нижегородской области. Буквально за несколько дней до этого аналогичный случай произошел в Кстовском районе – там полицейские нагрянули в такой же центр в деревне Ройка. Однако сами жертвы похищений и их родственники выступили в защиту обвиняемых.

- Этот центр - единственный шанс для наших детей. Вообще когда у тебя такой ребенок, есть только два легальных пути: либо оставить его дома и наблюдать, как он умирает, либо отдать в психушку, где из него сначала сделают овощ, потом «прочистят кровь», и спустя два дня после выписки он снова начнет колоться. И есть третий путь, нелегальный - это отдать его в такой реабилитационный центр, - объясняли родители наркоманов.

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