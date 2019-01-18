«Таких эмоций я еще никогда не испытывала»: 13-летняя нижегородка завоевала титул «Мини-Мисс Вселенная-2019»

- Когда ведущий назвал имя победительницы, у меня земля ушла из-под ног. Как так? Это не я, а какая-то Екатерина Ермолаева! Было безумно обидно, - с волнением рассказывает юная красавица из Заволжья Карина Еремина. В шаге от победы вдруг называют не ее имя. Но секунды шли, а обладательница титула «Мини-Мисс Вселенная-2019» так и не подходила за своей наградой.

И только через несколько секунд все поняли: имя, которое было передано ведущему, оказалось ошибочным! Такой конкурсантки среди девочек 13-16 лет не было.

- Представляете? Они просто неправильно написали мои имя и фамилию! Таких эмоций я еще никогда не испытывала: обиду и счастье одновременно, - девушка переходит на смех.

«Училась до двух, а потом бежала в ДК готовиться»

Началось все с объявления о наборе в школу моделей при Доме культуры в Заволжье. Тогда, в сентябре 2017, Карина даже представить себе не могла, что ее жизнь может кардинально поменяться. Уже через год 13-летняя красавица завоевывает гран-при конкурса «Маленькая леди Заволжья», после чего принимает важное решение: поехать на международный фестиваль элегантности и таланта «Princess of the Universe-2019».

- До двух часов дня я училась в школе, а потом бежала в Дом культуры, где до ночи готовилась к конкурсу. Меня очень поддерживала руководитель школы моделей. Волнения было очень много, - делится эмоциями Карина.

Конкурс стартовал 5 января в Москве. Участницы из нескольких стран (Болгарии, Индии, Турции и России) должны были пройтись по подиуму в своих нарядах и показать творческий конкурс. Карина станцевала «калинку» в русском народном стиле, чем вызвала восхищение у всех членов жюри.

Карина станцевала "калинку", чем поразила жюриФото: СОЦСЕТИ

«Я чувствовала поддержку родителей»

Модный фестиваль длился четыре дня. И вот в день «икс» ведущий называет ошибочное имя… После того, как ситуация разрешилась, Карина будто оказалась в сказке: блестящая корона, подарки, поздравления, фотосессии и слезы счастья!

- В Москву я поехала с тетей, потому что мама с папой остались с маленькой сестричкой. Но на финал они приехали! Очень радовались за меня, я чувствовала их поддержку из зала, - улыбается заволжанка.

В рамках фестиваля Карина также победила в номинации «Лучшая модель года»Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, это – не единственная награда, которую Карина привезла с собой из Москвы. В рамках фестиваля она также победила в номинации «Лучшая модель года». Девушка прошлась по подиуму в костюме елки.

Теперь юную нижегородку ожидает новый этап - международный конкурс в Болгарии, который состоится в середине июня 2019 года. Однако девушка еще не решила – будет участвовать или нет, ведь на это нужно немало средств: конкурсантки должны сами оплатить перелет и недельное проживание. Но одно она знает точно: в следующем году она точно отправится на конкурс «Мини-Мисс Россия-20202».

Теперь юную нижегородку ожидает новый этап - международный конкурс в БолгарииФото: СОЦСЕТИ

Мы желаем Карине вдохновения и побед! И, конечно же, будем следить за ее успехами