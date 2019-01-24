2019-01-24T12:37:39+03:00
Происшествия

Малолетний мальчик ошпарился кипятком на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде

Ребенок получил ожог ноги, ему понадобилась медицинская помощь
Юлия ИСАЕВА
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Ребенок получил ожог ногиРебенок получил ожог ногиФото: "КП" Архив
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Малолетний нижегородец получил ожог ноги, когда наступил в яму с кипятком в районе площади Комсомольская несколько дней назад. Мальчик увидел бьющийся из земли родничок и решил подойти ближе. Он не знал, что там горячая вода.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Новгорода, происшествие случилось 15 января между первым и вторым подъездами дома №14/2. Там произошла утечка горячей воды на инженерных сетях, в результате чего и образовался провал грунта.

Кроме того, тротуар, по которому шел ребенок, тоже был подтоплен. На данный момент в отношении виновного юридического лица прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Нижний Новгород из Республики Коми были доставлены два мальчика. Они опрокинули на себя емкость с кипятком и получили сильные ожоги. Дети получили многочисленные ожоги I-II-III степени головы, туловища, верхних конечностей на площади около 30 процентов тела.

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