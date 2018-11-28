Двоих детей, обварившихся в кипятке, доставили из Республики Коми в Нижний Новгород

27 ноября 2018 года в Нижний Новгород из Республики Коми были доставлены два мальчика. Они опрокинули на себя емкость с кипятком и получили сильные ожоги.

Как сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета, детей привезли на реанимобиле.

Оба мальчика получили многочисленные ожоги I-II-III степени головы, туловища, верхних конечностей на площади около 30 процентов тела.

До перевода в Нижний Новгород мальчиков лечили в клинической больнице Сыктывкара. Сейчас они находятся в отделении анестезиологии-реанимации ожоговых отделений.

- Состояние их оценивается как тяжелое, что обусловлено площадью и глубиной ожоговых ран, развитием ожоговой болезни, малым возрастом пациентов, - сообщили в ПИМУ.

Также к ним доставили женщину из Архангельска. Она получила ожоги 40 процентов дела второй и третьей степени. Ее госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации ожоговых отделений.