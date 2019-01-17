Нижегородцы станцуют на центральной площади под хит Ольги Бузовой

Еще в новогодние каникулы отечественная поп-звезда Ольга Бузова запустила флешмоб #ТанцуйПодБузову в поддержку новой песни и клипа на нее.

buzova86 Победителю челленджа Ольга Бузова пообещала денежный приз в размере 50 тысяч рублей

- Мои люди, мои самые добрые и искренние, как же я вас люблю! Когда вы начали выставлять видео на тему #ТанцуйПодБузову, я была так счастлива, - призналась певица в своем Инстаграме. - Вы сами задали это настроение, сами запустили флешмоб. Я даже не успела дать старт. Ну что, потанцуем?

Клип "Танцуй под Бузову".Премьера музыкального видео состоялась на "Ютубе" 31 декабря.

Телеведущая и ресторатор Бузова призвала поклонников снимать танцевальное видео в необычных местах и образах, отмечать ее в постах и ставить правильный хештег. Победителю Ольга посулила 50 тысяч рублей.

- И, конечно, я выберу пятерку лучших, кому вручу фирменные подарки от моего бренда и ресторана. Выключи мозг и делай так, как я, - сообщила артистка. - Итоги подведу в конце января.

Организаторы флешмоба обещают, что костюмы достанутся всем!Фото: СОЦСЕТИ

На призыв откликнулись нижегородцы, да решили не просто снять шуточное видео ради наживы, а пообещали, что в случае выигрыша отдадут деньги в Фонд помощи онкобольным детям («НОНЦ»). О своей благотворительной миссии активисты сообщили в соцсети «Вконтакте».

- Снимаем клип! Будет съемка с воздуха и с земли. Поддержим челлендж в ярких красивых костюмах. Нужны активные, позитивные и творческие люди. Костюмы для вас найдем. Но можно и без них (по желанию), - говорится в группе «Флешмоб «Танцуй под Бузову» Нижний Новгород».

Премьера клипа на песню "Танцуй под Бузову" состоялась 31 декабря.Фото: скрин с видео

Мероприятие состоится на площади Минина и Пожарского 20 января в 14.00. чтобы поучаствовать в акции, нужно предварительно записаться в той же группе.

- Хватит сидеть за компьютерами и в телефонах. Пойдем на улицу и сделаем красоту! - призывают активисты.

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