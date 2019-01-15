«Сшито из половин»: в нижегородском магазине продают дизейнерские вещи от Ольги Бузовой за 500 рублей

Чего только ни сделают продавцы, чтобы привлечь внимание покупателей. На днях жители Лыскова в Нижегородской области обнаружили в одном из магазинов интереснейшую акцию: им предложили купить вещи от Бузовой … за 500 рублей!

По соцсетям разлетелось фото, где видно, как над многочисленными вешалками с брюками всех цветов радуги и платьями, явно не сшитыми по тенденциям высокой моды, красуется табличка. «Дизайнерские вещи от Ольги Бузовой. Все по 500» - гласит надпись в красной рамке.

А вы бы устояли?Фото: СОЦСЕТИ

Такое спецпредложение заставило горожан улыбнуться.

- #высокуюмодувмассы, - написал в соцсетях Александр Абдулов.

- Ольга Бузова знает, что такое Лысково??? Хороший маркетинговый ход! – оценила Илона Соколова.

- По 500 бузкоинов, - подыграл Дмитрий Бондаренко.

- Сшито из половин, - предположил Иван Ионов.

Нижегородцы, кстати, славятся своими идеями. Например, в октябре школьник из Сарова решил продать на «Юле» свою учительницу по изобразительному искусству. «Продам училку по ИЗО» - именно так озаглавил свое объявление Андрей Ф. Он прикрепил туда фото женщины и назвал ее имя и отчество. Более того, шутник создал эту страницу в разделе «животные, грызуны». Через несколько часов его объявление было заблокировано.

Также ввесной прошлого года житель Шатковского района нашел 17 цилиндрических стеклянных колб с ртутью металлической весом более 32 граммов. Он перевез их в другое село и решил продать, а в итоге ему грозит до трех лет лишения свободы.