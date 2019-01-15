Испытано на себе: "Комсомолка" проверила систему распознавания лиц в школе

«Пусти нас, зеленая стрелочка»

- С виду обычные турникеты, - мы с фотографом топтались у входа школы № 85 Сормовского района, где появилась первая в Нижнем Новгороде система распознавания лиц.

И тут мимо нас прошла девушка лет 16-17. Стоило ей только приблизиться к вертушке, как загорелась зеленая стрелочка, и турникет пропустил ее. Нас же он пускать не хотел. Мы махали возле него руками - ну а что, вдруг сработает, пробовали улыбаться и идти уверенной походкой, как будто всю жизнь здесь ходим, пробовали отворачиваться. Но красный огонек на турникете даже не дрогнул.

- Турникет просто так вас не пустит, - строго сказал охранник, - он пускает только тех, кто занесен в базу данных.

В этот момент подошла одна из учителей школы. И о чудо! На турникете загорелся зеленый огонек.

- Меня узнали, - улыбнулась учительница.

Заветная зеленая стрелочка на турникетеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Все время, пока она стояла рядом с турникетом, зеленая стрелочка радостно горела, приглашая пройти. Однако пускать нас таким образом охранник отказался. Для того чтобы мы попали в здание, он перевел турникеты в ручной режим и, нажав на кнопку, разрешил войти.

- Слежу, чтобы никаких нарушений не было, - заверил нас охранник.

Кстати, пройти двоим сразу тоже не удастся - места между поручнями вертушки очень мало, так что два человека там просто не влезут. Мы попытались - не получилось. Да и охранник постоянно смотрит на всех входящих - пока без наблюдения живого человека систему одну не оставляют.

Опознавание только с согласия

Умную систему распознавания лиц в школе № 85 установили перед новогодними каникулами. Преподавателей и сотрудников школы в базу данных этой системы уже ввели, а вот учеников там пока очень мало. Только те, кого выбрали в качестве тестирующих систему.

- Для того чтобы занести всех учеников в базу данных, а это 1562 ребенка, необходимо, чтобы родители подписали согласие на обработку персональных данных, - объяснила директор школы Татьяна Мацкевич. - В ближайшее время во всех классах пройдут родительские собрания, где родителям еще раз подробно расскажут об этой системе, а также выдадут бланки согласия.

После того как родители дадут свое согласие, детей сфотографируют широкоугольной камерой, которая стоит при входе в школу, запишут их имя, отчество, фамилию, а также класс. После чего дети, занесенные в базу данных, смогут беспрепятственно проходить в школу.

Турникет с камерой, распознающей лицаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Эта самообучающаяся система. Она сможет узнать человека, если он приходит в шапке или без шапки, с распущенными волосами или убранными в хвост. Не повлияет на распознавание и меняющиеся с возрастом лица детей, - заверила нас Татьяна Мацкевич. - Чем чаще человек проходит с помощью этой системы, тем более точно будет распознавать система.

В школе рассчитывают, что уже в начале февраля все дети будут занесены в базу данных и им не придется носить с собой электронные карточки-ключи, с помощью которых они сейчас попадают в школу.

- Такие карточки не очень удобны. Ребенок может забыть ее, потерять, да и вообще таких карточек у нас появляется уже слишком много: карточки для питания в школе, транспортные карты, карты в бассейн, - рассказала Татьяна Мацкевич.

Хотя в будущем планируется, что карточки, с помощью которых дети сейчас проходят в школу, объединят в себе сразу несколько функций: с их помощью можно будет расплатиться в буфете школы, а также оплатить проезд в общественном транспорте.

Пересчитают по головам

Система распознавания лиц - это не только пропускная система, но и система учета. С ее помощью можно точно сказать, сколько человек находится в здании в данный момент, что очень важно, например, при чрезвычайном положении. И это не просто общая цифра, система позволяет узнать всех поименно.

Дети без труда проходят через турникетФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Алексей Карапузов, для волнующихся родителей в феврале будет запущен специальный портал, куда будут поступать данные ребенка: когда он пришел в школу, когда вышел из нее, бегает ли на переменах на улицу и прогуливает ли уроки. А в будущем появится еще и мобильное приложение с уведомлениями для родителей.

- Система распознавания лиц в школах, являющаяся одним из приоритетных городских проектов в сфере образования, позволит повысить уровень безопасности в образовательных учреждениях, - сказал Алексей Карапузов. - Благодаря работе этой системы будет ограничен доступ посторонних лиц в школы, и родители будут меньше беспокоиться за своих детей.

Пока это лишь пилотный проект. Для тестирования системы распознавания лиц была выбрана одна из крупных школ города, где есть два отдельных входа в здание для начальной и средней школы. В школе № 85 пока новой системой довольны.

- Несмотря на турникеты, утром никакого столпотворения у нас нет, - заверила директор Татьяна Мацкевич. - Все дети проходят спокойно, без суеты.

Школа №85 - первая нижегородская школа, где введена система распознавания лицФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Если «пилот» будет успешным, то во второй половине 2019 года начнется внедрение системы во всех городских школах, - пообещал Алексей Карапузов.

Более того, родителям не придется платить за установку системы распознавания лиц в школе, где учатся их дети. Сейчас администрация Нижнего Новгорода решает вопрос финансирования и рассматривает два подхода: реализация за счет бюджета и модель муниципально-частного партнерства.

СКАЗАНО

В июле 2018 года министр образования РФ Ольга Васильева на встрече с преподавателями предметных ассоциаций заявила, что сейчас в школах используются десятки охранных систем, однако только система идентификации по лицу является надежной и позволит не пропускать в школы посторонних.

- Главной целью является безопасность, которая будет контролироваться через систему видеоидентификации, - сказала Ольга Васильева.

А КАК У НИХ?

Система распознавания лиц в качестве пилотного проекта также введена в Перми и в десяти школах Москвы.

В столице эта система уже принесла первые результаты - удалось предотвратить шесть случаев проноса в учебные заведения зажигательных смесей, ножей и пневматических пистолетов.