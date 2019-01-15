2019-01-15T11:44:59+03:00
Общество

Дивеево вошло в топ-10 самых гостеприимных мест России

Эксперты учитывали оценки, поставленные туристами
Валерия ГРОМОВА
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Дивеево вошло в топ-10 самых гостеприимных мест РоссииДивеево вошло в топ-10 самых гостеприимных мест РоссииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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По данным сервиса Booking.com, село Дивеево в Нижегородской области вошло в топ-10 самых гостеприимных мест России. Также в этот список вошли Суздаль, Псков, Великий Новгород, Смоленск, Кострома, курортные микрорайоны Лоо и Эсто-Садок в Краснодарском крае, Тула и Сортавала. Специалисты учитывали оценки от туристов.

Также был составлен рейтинг стран и городов мира по количеству наград Guest Review Awards 2018. Специалисты учитывали оценки от туристов. Россия оказалась на восьмой строчке, получив награды за 26 729 объектов и поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 годом.

Напомним, Нижний Новгород оказался на 113 позиции в топ-200 в рейтинге городов по качеству жизни, опередив «Город Ангелов» (115 место), Барселону (136), Нью-Йорк (141), Лондон (164), Санкт-Петербург (184) и Москву (193). Учитывались разные факторы: уровень медицины, стоимость проживания, покупательская способность, безопасность, экологическая обстановка климат и прочее.

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