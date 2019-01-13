2019-01-13T12:02:04+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде эвакуировали ТЦ «Небо»

Вечером 12 января в торговом центре сработала пожарная сигнализация
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде эвакуировали ТЦ «Небо».В Нижнем Новгороде эвакуировали ТЦ «Небо».Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Посетителям нижегородского торгового центра «Небо» пришлось поволноваться минувшим вечером – там неожиданно для всех сработала пожарная сигнализация. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Мы смотрели вечерний сеанс фильма, как вдруг была объявлена эвакуация, - рассказывает Екатерина. – Мы естественно сразу вышли. Все прошло довольно спокойно.

Несмотря на позднее время, в торговом центре было довольно много посетителей – вечер выходного дня многие нижегородцы предпочли посвятить отдыху.

- Сообщение в Центр управления кризисными ситуациями поступило в 21:44 12 января, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали 10 единиц техники и 48 человек личного состава. Силами работников самого торгового центра и спасателей из здания было эвакуировано около 1 тысячи человек. Как оказалось, в торговом центре сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось впоследствии, в здании кто-то нажал ручной пожарный извещатель.

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