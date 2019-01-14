2019-01-14T15:09:25+03:00
Общество

Где купаться на Крещение-2019 в Нижегородской области: Полный список мест

«Комсомольская правда –Нижний Новгород» публикует адреса 81 купели
Юлия ИСАЕВА
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Всего в Нижегородской области будет 81 купельВсего в Нижегородской области будет 81 купельФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 18 по19 января в Нижегородской области состоятся праздничные богослужения и крещенские купания. Подготовка уже идет полным ходом. «Комсомольская правда» публикует полный список мест, где можно будет окунуться. Семь из них, кстати, будут в Нижнем Новгороде.

Арзамас

- пруд 408-й км

Балахнинский район

- Балахна, ул.Чкалова, пруд НиГРЭС

Богородский район

- Дуденевская сельская администрация, д. Хабарское, родник-купальня

- Дуденевская сельская администрация, ДПК Приозерный, 1 место купания озеро «Березовское»

- Новинская сельская администрация, д. Сартаково, ул. Нагорная, дом №4

- Хвощевская сельская администрация, с. Оранки, ул. Почтовая (территория Оранского монастыря)

- Доскинская сельская администрация, с. Доскино, ул. Центральная (купель у церкви)

- Шапкинская сельская администрация с. Лукино, ул. Улыбышева, источник «Покрова Пресвятой Богородицы»

- Шапкинская сельская администрация, с. Лукино, источник в лесу «Всех скорбящих в радости»

Большемурашкинский район

- пруд "Пленный" в р.п. Большое Мурашкино

Бор

- п.Октябрьский, р.Нуженка

- с.Заскочиха, Озеро

- с.Кантаурово, р.Линда

- с.Рожново, р.Ватома

- п.Чернолесская пустынь, Источник

- п.Неклюдово, озеро Спасское

Вадский район

- Вадский с/с, Святые ключи, 12 апостолов

- Круто-майданский с/с, с.Борисово поле, святой источник рядом с церковью Троицы Живоначальной

- Круто-майданский с/с, Святой источник с. Зеленые Горы

Варнавинский район

- п.Варнавино, река Ветлуга

- п.Варнавино, ул.Северная, купель

- д. Карелиха, купель

Володарский район

- Мулинский сельсовет, п. Мулино, оз. Чинарик

- с. Старково

- п.Золино, озеро

- р.п.Юганец, озеро Пионерское (Парамоновское)

Воротынский район

- п.Воротынец, река Гремячка

- Васильсурск, река Волга

Воскресенский район

- с. Владимирское, озеро Светлояр

- с. Троицкое, старица река Ветлуга

- д. Асташиха, река Ветлуга

Выкса

- Верхний пруд, ул.Верхнепрудная

- Вильский пруд, Набережная

- река Ока, р-н пляжа р.п. Шиморское

Городецский район

- Ковригинский с.с., д. Белоглазово источник "Никола ключ"

Дальнеконстантиновский район

- 1 купель, с.Богоявление, источник "Икона Божьей Матери"

Дзержинск

- озеро Святое

- "Православный Приход храма в честь Воскресения Христова Дзержинска (Свято-Тихоновский проезд, 1), бассейн

Дивеевский район

- Казанский источник, с. Дивеево, ул. Родниковая

- Источник Матушки Александры, с. Дивеево, пер. Голякова;

- Явленский источник, с. Кременки

- Источник Батюшки Серафима Саровского, п. Новостройка

Княгининский район

- пруд "Цимлянский", с. Ананье

- пруд с.Спешнево

Краснооктябрьский район

- с.Салганы, пруд около церкви

Кстовский район

- с. Федяково

- Кстово

Кулебаки

- Р.п.Гремячево (специально оборудованный водоём-стационарная купель у церкви Казанской Божьей Матери)-

Лысковский район

- Лысково, р. Сундовик "рядом со стоянкой парома".

Лукояновский район

- с.Кудеярово, ул. 1 мая, напротив дома 44 (обустроенная купель)

Навашинский район

- село Дедово озеро Свято

Нижний Новгород

- Гребной канал

- Озеро Сортировочное

- Мещерское озеро

- Силикатное озеро

- 2 озеро Щелковского хутора

- Парковое озеро на территории стадиона "Труд"

- Озеро первой очереди ПКО по ул. Смирнова

Павловский район

- Павлово р. Ока (в случае если не встанет лед на реке Ока, место купания будет объединено с местами в г. Ворсма)

- г. Ворсма озеро Тосканка

Первомайск

- с. Шутилово родник "Николая Чудотворца"

Саров

- пруд "Боровое"

Семенов

- город Семенов, улица Заводская, озеро Верхнее

- Шалдежский территориальный отдел, деревня Быдреевка, река Керженец

Сеченовский район

- с. Болтинка (родник);

- с. Кочетовка (пруд)

- с. Сеченово (пруд);

- озеро Цимлянское

Спасский район

- п.Мары Купель у колодца размером 1.5*1.5 , глубиной 1.5 м.

- с. Вазьянка купель 1.5*1.5 м.

Тонкинский район

- пруд р.п.Тонкино, у парка

Уренский район

- Кочешковское озеро

- Родник Марьин ключ по адресу п. Уста ул. Комсомольская

Чкаловск

- р. Санохта, причальная стенка

Шарангский район

- пруд в р.п. Шаранга

Шатковский район

- р.п. Шатки, ул. Заречная ООО "Кипячий Ключ"

Шахунья

- р.п. Вахтан, река Вахтан

- р.п.Сява, река Сява

- д. Большая Свеча, пруд

- с. Большое Широкое, пруд

- д. Туманино, пруд

В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что рядом с купелями будут дежурить пожарные, спасатели, государственные инспектора ГИМС, сотрудники МВД и медики

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