Где купаться на Крещение-2019 в Нижегородской области: Полный список мест
С 18 по19 января в Нижегородской области состоятся праздничные богослужения и крещенские купания. Подготовка уже идет полным ходом. «Комсомольская правда» публикует полный список мест, где можно будет окунуться. Семь из них, кстати, будут в Нижнем Новгороде.
Арзамас
- пруд 408-й км
Балахнинский район
- Балахна, ул.Чкалова, пруд НиГРЭС
Богородский район
- Дуденевская сельская администрация, д. Хабарское, родник-купальня
- Дуденевская сельская администрация, ДПК Приозерный, 1 место купания озеро «Березовское»
- Новинская сельская администрация, д. Сартаково, ул. Нагорная, дом №4
- Хвощевская сельская администрация, с. Оранки, ул. Почтовая (территория Оранского монастыря)
- Доскинская сельская администрация, с. Доскино, ул. Центральная (купель у церкви)
- Шапкинская сельская администрация с. Лукино, ул. Улыбышева, источник «Покрова Пресвятой Богородицы»
- Шапкинская сельская администрация, с. Лукино, источник в лесу «Всех скорбящих в радости»
Большемурашкинский район
- пруд "Пленный" в р.п. Большое Мурашкино
Бор
- п.Октябрьский, р.Нуженка
- с.Заскочиха, Озеро
- с.Кантаурово, р.Линда
- с.Рожново, р.Ватома
- п.Чернолесская пустынь, Источник
- п.Неклюдово, озеро Спасское
Вадский район
- Вадский с/с, Святые ключи, 12 апостолов
- Круто-майданский с/с, с.Борисово поле, святой источник рядом с церковью Троицы Живоначальной
- Круто-майданский с/с, Святой источник с. Зеленые Горы
Варнавинский район
- п.Варнавино, река Ветлуга
- п.Варнавино, ул.Северная, купель
- д. Карелиха, купель
Володарский район
- Мулинский сельсовет, п. Мулино, оз. Чинарик
- с. Старково
- п.Золино, озеро
- р.п.Юганец, озеро Пионерское (Парамоновское)
Воротынский район
- п.Воротынец, река Гремячка
- Васильсурск, река Волга
Воскресенский район
- с. Владимирское, озеро Светлояр
- с. Троицкое, старица река Ветлуга
- д. Асташиха, река Ветлуга
Выкса
- Верхний пруд, ул.Верхнепрудная
- Вильский пруд, Набережная
- река Ока, р-н пляжа р.п. Шиморское
Городецский район
- Ковригинский с.с., д. Белоглазово источник "Никола ключ"
Дальнеконстантиновский район
- 1 купель, с.Богоявление, источник "Икона Божьей Матери"
Дзержинск
- озеро Святое
- "Православный Приход храма в честь Воскресения Христова Дзержинска (Свято-Тихоновский проезд, 1), бассейн
Дивеевский район
- Казанский источник, с. Дивеево, ул. Родниковая
- Источник Матушки Александры, с. Дивеево, пер. Голякова;
- Явленский источник, с. Кременки
- Источник Батюшки Серафима Саровского, п. Новостройка
Княгининский район
- пруд "Цимлянский", с. Ананье
- пруд с.Спешнево
Краснооктябрьский район
- с.Салганы, пруд около церкви
Кстовский район
- с. Федяково
- Кстово
Кулебаки
- Р.п.Гремячево (специально оборудованный водоём-стационарная купель у церкви Казанской Божьей Матери)-
Лысковский район
- Лысково, р. Сундовик "рядом со стоянкой парома".
Лукояновский район
- с.Кудеярово, ул. 1 мая, напротив дома 44 (обустроенная купель)
Навашинский район
- село Дедово озеро Свято
Нижний Новгород
- Гребной канал
- Озеро Сортировочное
- Мещерское озеро
- Силикатное озеро
- 2 озеро Щелковского хутора
- Парковое озеро на территории стадиона "Труд"
- Озеро первой очереди ПКО по ул. Смирнова
Павловский район
- Павлово р. Ока (в случае если не встанет лед на реке Ока, место купания будет объединено с местами в г. Ворсма)
- г. Ворсма озеро Тосканка
Первомайск
- с. Шутилово родник "Николая Чудотворца"
Саров
- пруд "Боровое"
Семенов
- город Семенов, улица Заводская, озеро Верхнее
- Шалдежский территориальный отдел, деревня Быдреевка, река Керженец
Сеченовский район
- с. Болтинка (родник);
- с. Кочетовка (пруд)
- с. Сеченово (пруд);
- озеро Цимлянское
Спасский район
- п.Мары Купель у колодца размером 1.5*1.5 , глубиной 1.5 м.
- с. Вазьянка купель 1.5*1.5 м.
Тонкинский район
- пруд р.п.Тонкино, у парка
Уренский район
- Кочешковское озеро
- Родник Марьин ключ по адресу п. Уста ул. Комсомольская
Чкаловск
- р. Санохта, причальная стенка
Шарангский район
- пруд в р.п. Шаранга
Шатковский район
- р.п. Шатки, ул. Заречная ООО "Кипячий Ключ"
Шахунья
- р.п. Вахтан, река Вахтан
- р.п.Сява, река Сява
- д. Большая Свеча, пруд
- с. Большое Широкое, пруд
- д. Туманино, пруд
В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что рядом с купелями будут дежурить пожарные, спасатели, государственные инспектора ГИМС, сотрудники МВД и медики