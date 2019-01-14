Где купаться на Крещение-2019 в Нижегородской области: Полный список мест

В Госдуме предложили отказаться от газа в жилых домах после трагедий в Шахтах и Магнитогорске

Зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал, почему стоит постепенно отказываться от использования газа в жилых домах и как эта программа будет действовать