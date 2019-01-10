Семь крещенских купелей оборудуют в Нижнем Новгороде

В 2019 году в Нижнем Новгороде планируется подготовить семь мест для крещенских купаний. Как «Комсомольской правде» рассказали в Управлении ГОСЧ, купели будут оборудованы в шести районах областного центра.

Автозаводский район:

- озеро первой очереди парка культуры и отдыха (улица Смирнова);

Канавинский район:

- озеро Солдатское (Архангельская улица за Сортировкой);

- Мещерское озеро (Мещерский бульвар);

Ленинский район:

- Силикатное озеро (за Коммерческим институтом, пр. Ленина, 27);

Нижегородский район:

- Гребной канал;

Советский район:

- 2-е озеро на Щелоковском хуторе;

Сормовский район:

- парковое озеро на территории спортивно-культурного центра «Сормово» (Юбилейный бульвар).

Добавим, что центральной считается купель на Гребном канале. Там будет две проруби размером три на три метра, две раздевалки (мужская и женская), скамейки для переодевания, мусорный контейнер и туалеты. Планируется, что купель подготовят к 16 января, но отроется она только в 23.00 18 января.

ВАЖНО

Места для купания оборудуются согласно рекомендациям МЧС. Так, в местах купания создаются временные спасательные посты, пункты обогрева. Дно акватории в проруби должно иметь постепенный скат, без уступов, до глубины 1,8 метра и очищено от водных растений, стекла, камней и других предметов.

Толщина льда должна превышать 15 сантиметров. Если по климатическим и гидрологическим условиям толщина льда менее меньше, сход в прорубь следует расположить у берега, ограничив выход граждан на лед путем установления ограждений.