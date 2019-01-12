2019-01-12T12:50:33+03:00
Общество

20 должностных лиц были уволены в Нижегородской области

Все они были сняты со своих должностей после проведения прокурорской проверки
Юлия ДАНЧЕНКО
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20 должностных лиц были уволены в Нижегородской области20 должностных лиц были уволены в Нижегородской областиФото: Юлия Лоза
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В прошлом году сразу 20 должностных лиц были уволены после проведения прокурорской проверки. Об этом рассказал прокурор Нижегородской области Вадим Антипов в интервью ТК «Волга».

Все они потерли свои должность в связи с утратой доверия.

- В отношении двух чиновников были направлены иски в суд по взысканию и обращению доходов государства имущества, приобретение которых они не смогли подтвердить, - рассказал Вадим Антипов. - Эти иски были удовлетворены. Кроме того, правоохранительными органами расследованы и органами прокуратуры были направлены в суд десятки уголовных дел в отношении взяточников и других коррупционеров.

Прокуратура Нижегородской области очень внимательно относится к обращениям и заявлениям, разоблачающих коррупционеров. Еще одним важным направлением работы прокуратуры являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства населенных пунктов.

По словам Вадима Антипова, каждое десятое нарушение закона, которое было выявлено органами прокуратуры, относится именно к сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Мы сами видим, к сожалению, что здесь нарушение закона является распространенным явлением, - сказал Вадим Антипов. - Мы принимали всевозможные меры для того, чтобы наводить порядок в этой сфере. На сегодняшний день уже десятки уголовных дел расследованы и направлены в суд в этой сфере и достаточно много материалов по которым, возбуждены уголовные дела.

Полную версию интервью с прокурором Нижегородской области Вадимом Антиповым смотрите на ТК «Волга» в программе «На страже закона» в 18.20.

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