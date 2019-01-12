Парка имени Пушкина в Нижнем Новгороде может стать спортпарком

Разговоры о благоустройстве парка имени Пушкина в Нижнем Новгороде ходят уже много лет. Сначала из него хотели сделать парк с аттракционами и множеством кафе, потом решили, что это будет только зеленая зона, затем над парком нависла угроза строительства в нем огромного оперного театра. Но пока все благоустройство сводится к чистке главной дорожки вокруг парка и освещению территории, которое за последние десять лет немного улучшилось.

И вот настал новый виток. Снова заговорили о благоустройстве парка. 10 января прошли общественные слушания, на которые пришли более 60 человек: местные жители, экологи и представители общественных организаций.

Весьма ожидаемо, жители возмущались тем, что парк заброшен. Например, деревья, которые были поломаны во время урагана в начале лета, до сих пор валяются в парке. Не устраивает местных жителей и освещение. По всему парку разбросано несколько фонарей, позволяющие не заблудиться в темное время суток, которое зимой начинаются уже в 16.00. Но на этом все. А жителям хочется иметь полноценное освещение. Не хватает активным нижегородцам многофункциональных площадок, которые летом функционировали бы как спортивные, а зимой на них заливали каток. Правда, не очень понятно, где именно они будут располагаться, парк-то ведь небольшой. При этом все высказались не только за сохранение зеленых насаждений, и за их увеличение и высадку новых деревьев. Также жителям хочется расширить детскую и спортивные площадки, в том числе скейт-парк, который недавно появился в парке.

- Прозвучало также предложение обнести территорию парка легким забором, оформить входные группы, восстановить фонтан, сделать главный вход со стороны улицы Белинского, а саму территорию отгородить живой изгородью. Кроме того, местные жители активно поддержали идею создания велодорожек и экотроп для занятий скандинавской ходьбой. При этом отметив, что разные типы покрытия должны гармонировать друг с другом, - рассказали в Институте развития городской среды Нижегородской области, который был одним из организаторов общественных слушаний.

Камнем преткновения долгие годы является здание, где когда-то находилось общество охотников и рыболовов, а также кинотеатр «Охотник», а потом ресторан «Онегин». Сейчас оно наполовину пустует. Революционеры предлагали снести его и построить новое, где будет располагаться арт-пространство или Пушкинский центр. Менее радикально настроенные нижегородцы высказалась за сохранение существующего строения и его реконструкцию, чтобы впоследствии наполнить его новым смыслом.

После обсуждения и обработки анкет специалистами Института будет сформирована предварительная концепция благоустройства. В конце января состоится еще одна встреча для презентации этой концепции.

Благоустройство парка имени Пушкина запланировано на третий квартал 2019 года.

СПРАВКА

Парк имени Пушкина ведет свою историю с 1881 года, однако первые деревья здесь были высажены только в 1907 году. Тогда он носил название «Пушкинский сад». Также в это время были проложены дорожки и обустроена площадка в северо-восточной части сада. У выхода 18-й линии (улица Студеная) к оврагу находились сторожка и «ретирад» (туалет).

В начале Великой Отечественной войны на территории сада обучали ополченцев, а также размещали мобилизованных для нужд армии лошадей, из-за чего часть парка была вытоптана, а некоторые деревья погибли. После войны вместо утраченных деревьев посадили новые, в том числе лиственницы и рябины. Овраги засыпали, на пустых местах посадили кустарник. На территории, присоединенной с юга, был устроен дендрарий с ценными породами кустов и деревьев. Площадь парка тогда составила около 14 гектаров.

В 1958 году западная часть парка была отдана под строительство Нижегородского телецентра. В 1963 году в глубине парка было построено здание, в котором размещались Общество охотников и рыболовов и кинотеатр «Охотник».

В 1980-х годах часть исторической территории парка заняли новые студенческие общежития на улице Тимирязева. А в 1990-х годах рядом с ними появились теннисные корты. Городской ландшафтный парк, официально образованный в 1990 году, уже не включал этих территорий, но появившееся вместо кортов здание фитнес-центра в 2004 году еще больше уменьшило площадь парка. Теперь парк занимает всего 9,8 гектаров.

В северной части парка сохранилась исторически сформированная березовая роща площадью в пять гектаров с возрастом деревьев более 100 лет. От первоначальной планировки парка сохранилась аллея, идущая по диагонали от перекрестка улиц Белинского и Студеной.

После придания парку статуса городского в 1990-х годах было проведено благоустройство: появились фонтан, скамейки, малые архитектурные формы, установлен памятный знак в честь ополченцев.