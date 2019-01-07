Тарифы на подключение к сетям электро- и газоснабжения снизятся в Нижегородской области

Региональная служба по тарифам сообщила о уменьшении платы за подключение к сетям электро- и газоснабжения снизится в Нижегородской области в 2019 году. В сравнении с предыдущим годом снижение составит в среднем 7%.

Так, снижена плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим пять кубометров в час газоснабжения для пяти из шести газораспределительных организаций региона. При этом для потребителей ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» снижение составило 19%, для других организаций - от 5 до 43%.

Уменьшился тариф за подключение к сетям газораспределения для всех газораспределительных организаций Нижегородской области: ставки на покрытие расходов, связанных с разработкой проектной документации, снижены от 54 до 56%; ставки на покрытие расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов, - от 7 до 66%; ставки на покрытие расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов, - от 82 до 98%; ставки на покрытие расходов, связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения, - от 23 до 60%.

Кроме того, снизились стандартизированные тарифные ставки за подключение к сетям электроснабжения. Например, ставки на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи 6-10 кВ снижены от 9,76 до 20,82%.

А ставки на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи снижены: для линий 0,4 кВ - от 9,88 до 37,84% (в траншеях) и от 3,5 до 40,44% (методом горизонтально-направленного бурения) соответственно; для линий 6-10 кВ - от 3,81 до 25,86% (в траншеях) и от 0,32 до 26,85% (методом горизонтально-направленного бурения) соответственно; ставки на покрытие расходов на строительство трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ снижены от 3,54 до 73,52%.

Снижение ставок за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт составило от 5,77 до 7,6%.