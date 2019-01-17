«Раздели силой, избили и брызнули в лицо газом»: Нижегородке заплатят пять тысяч рублей после жестоких пыток в полиции

После того страшного дня в отделении полиции у Кристины – жительницы маленького городка под Нижним Новгородом - диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом-трещину скуловой кости и перелом крыла клиновидной кости слева. Девушку заставили раздеться, а после отказа применили грубую силу, избили и унизили. За все мучения суд решил выплатить ей… пять тысяч рублей моральной компенсации.

Семь кругов ада

История тянется еще с 2016 года. Нижегородка была задержана 9 сентября, когда гуляла со своей любимой собакой рядом с домом. Полицейские, которые в тот момент проводили задержание неизвестных мужчин, попросили у Кристины документы, но их у девушки с собой не оказалось. Тогда правоохранители отвезли ее в отделение.

- Одна из сотрудниц приступила к досмотру, попыталась снять с меня бюстгальтер в присутствии задержанных мужчин. После моих возмущений, она срезала мое нижнее белье ножницами, после чего прижала меня к полу и наступила на голову коленом. Я почувствовала сильную боль и хруст в лицевой части, - рассказала пострадавшая.

После этого один из присутствующих там полицейских распылил слезоточивый газ в морду собаке, а потом и в лицо самой Кристине.

Сама виновата?

Девушка несколько раз пыталась добиться правосудия, но ей отказывали. Через несколько недель уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» все-таки было возбуждено. Как следовало из постановления, фигурантами стали «неустановленные должностные лица из числа сотрудников ОМВД России по Кстовскому району». Никого так и не осудили…

Но дело приняло совсем неожиданный поворот. Саму Кристину обвинили в совершении преступления… по статье «Оскорбление представителя власти». Расследование очень быстро провели, и суд признал нижегородку виновной!

Однако 10 ноября 2017 года апелляционная инстанция прекратила это дело и признала за пострадавшей право на реабилитацию.

5 вместо 250

- Только в конце 2018 года Комитета против пыток обратились в суд в интересах Кристины Морозовой с иском о компенсации морального вреда, причиненного ей незаконным уголовным преследованием, - сообщается Комитета.

В суд было представлено заключение психолога, который подтвердил наличие у Кристины депрессии. С ним согласился с психотерапевт. Моральный вред, причиненный незаконным уголовным преследованием, истица оценила в двести пятьдесят тысяч рублей.

Заседание состоялось 15 января 2019 года. Суд только частично удовлетворил требования девушки, присудив ей в качестве компенсации морального вреда пять тысяч рублей.

Теперь адвокаты намерены обжаловать это решение, а также обратиться в Европейский суд по правам человека. «Комсомолка» следит за развитием событий