2019-01-10T16:44:49+03:00
Общество

Названы самые редкие имена новорожденных в Нижегородской области в 2018 году

Также специалисты назвали самые популярные имена
Анастасия НАЗАРОВА
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За 11 месяцев в регионе зарегистрировано рождение 29848 детей.За 11 месяцев в регионе зарегистрировано рождение 29848 детей.Фото: Архив "КП"
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Насти, Артемы, Вани - этими именами в России уже никого не удивишь. Они лидировали в 90-х и не сдают позиции сегодня. Поэтому некоторые родители изощряются, как могут, лишь бы у дитя было необычное, а иногда и эпатирующее имя.

Как «Комсомолке» рассказали в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области, в 2018 году в регионе на свет появились мальчики с именами Эрдоган, Самсон, Аскольд, Потап и девочки с именами Устинья, Велеслава, Радослава, Эсмеральда.

- В общей сложности за 11 месяцев прошлого года зарегистрировано рождение 29848 детей, - уточнили в ведомстве.

Надо ли говорить, что больше всего в Нижегородской области за минувший год родилось Викторий, Софий, Анастасий, Марий, Дарий, Артемов, Иванов, Михаилов, Александров и Максимов.

Между прочим, в предыдущие годы родители новорожденных были более изобретательны. Так, в 2017 году на свет появились нижегородцы с именами Гамлет, Персей, Вилен, Добрыня, Ассоль, Капитолина, Малина и Женевьева. А годом ранее органы ЗАГС зарегистрировали Эльбруса, Марса, Космоса, Богиню, Артемиду, Княгиню и Забаву.

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